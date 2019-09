Facebook estudia eliminar el número de 'Me gusta' Así lo ha descubierto la ingeniera Jane Manchun Wong en el código de la aplicación para Android Martes, 17 septiembre 2019, 06:43

Ya lo provaron en Instagram, y parece que ahora le ha llegado el turno a Facebook. La red social de Mark Zuckerberg ha iniciado un proceso de pruebas internas que tiene por objetivo ocultar el número de 'likes', o 'Me gusta', en las publicaciones de los usuarios. Este cambio ha sido descubierto por la ingeniera Jane Manchun Wong en el código de la aplicación para Android y, más tarde, ha sido confirmado por la propia compañía al portal 'Techcrunch'.

En la captura que ha compartido Wong en su blog, se aprecia que en la parte inferior de la publicación aparecen los iconos de las reacciones y la lista de personas que han marcado una. Pero no se ve el número. El objetivo que la red social persigue con esta medida, es, en principio, que el número de interacciones no sea el principal motivante de un usuario a la hora de realizar una publicación; así como evitar que se continue midiendo la calidad de un post en función de los 'likes' que cosecha.

Como hemos dicho, el que Facebook comenzase ha realizar una prueba real de este sistema, cosa que está valorando, no implica que los usuarios no vayan a poder darle 'Me gusta' a una publicación de la red social en el futuro próximo. Únicamente, dejaría de aparecer el número de interacciones de este tipo, aunque sí el de los comentarios y el de las veces que se ha compartido la publicación.

Cabe recordar, que la red social ha probado la eliminación del contador de «likes» en Instagram en varios países, como Japón, Italia, Irlanda o Australia. Aunque por el momento no ha arrojado ninguna información sobre los resultados que está cosechando esta práctica. En los sitios donde se está realizando el experimento, el autor de la publicación es el único que puede ver el número de «Me gusta» de su post.