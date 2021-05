Emilio Álvarez: «Tenemos previsto lanzar una televisión este 2021» Con una estrategia de venta de móviles baratos, la compañía china Realme arrasó en ventas en el año de la aparición de la covid-19 JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Martes, 18 mayo 2021, 21:30

Realme se ha revelado como el fabricante que más ha crecido en 2020, un hito que se une al de la marca que ha conseguido vender antes 50 millones de dispositivos en menos tiempo. En España, sigue su expansión, aunque se máximo responsable Emilio Álvarez asegura a este periódico que «queda mucho trabajo aún».

-Llevan casi dos años en España, ¿cuál es la valoración de vuestra llegada al mercado español?

¡Uf! Así pensado parece poco tiempo, pero han pasado muchas cosas. El balance es muy positivo, es tremendamente positivo porque todo lo que hemos conseguido en ese año y medio yo creo que no es nada fácil. Empezamos vendiendo online y a día de hoy tenemos una penetración de canal muy importante. El año pasado fue además un año atípico, aunque la pandemia no nos afectó demasiado, porque veníamos de una posición en online muy importante. Las ventas a través de este canal crecieron exponencialmente y en ese sentido nos ayudó. Para este año, el foco está en desarrollar más el retail y el operador, ya que a finales del año pasado empezamos a trabajar con Yoigo y el grupo Euskaltel. Ahora, hemos empezado con Vodafone y eso nos va a dar una visibilidad también importante. Hemos crecido en equipo y en facturación, pero tenemos un recorrido muy grande todavía por delante.

-Hablan de Yoigo, Euskaltel y Vodafone… ¿Hay más alianzas previstas para este año o con eso ya tienen el cupo cubierto?

El objetivo es estar antes de que acabe el año con otro operador de primer nivel, pero esperamos que sea lo antes posible.

-¿Español o francés?

Todos los que están en España, tampoco hay muchas opciones (risas). El negocio de los operadores es complejo, la inmediatez no existe. Es un proceso largo, porque hay muchos condicionantes y certificaciones. Es mucha carga de trabajo hasta que se consigue y vamos a desarrollar muy fuerte el retail este año, todos esperamos que el crecimiento a partir de junio sea grande porque todos queremos salir de compras, salir a la calle con más libertad y eso va a ser positivo.

-Son la empresa que más crece en ventas este 2020, el año pandémico no ha sido muy malo, ¿no?

No ha sido del todo malo, aunque a todos nos hubiera gustado no ver ni vivir esta situación. La posición de online con la que partíamos nos ha beneficiado en este sentido ver vocinglera. A todos nos hubiera gustado. No consta que el que habrá sufrido esta situación, pero como digo, la posición con la que partíamos en On-Line nos ha beneficiado en ese sentido. A nivel europeo, somos la marca que más hemos crecido, según Counterpoint. Eso al final nos indica que las cosas se están haciendo bien, pero queda muchísimo por hacer aún.

-¿El hundimiento de Huawei ha favorecido ese crecimiento de las ventas?

No lo sé, porque no sé los clientes que hemos robado a Huawei. A diferencia de otros países, nuestro mercado está saturado. Este año se espera un crecimiento total, pero muy pequeños. En otros países en desarrollo sí que ocurre como, por ejemplo, India. El mercado europeo es tan complicado, porque cada unidad que vendo es porque evito que lo haga otra marca. Si hay menos marcas, nos favorece a todos.

-¿Tienen miedo de que les ocurra lo mismo que a Huawei con las restricciones de Estados Unidos?

Yo, ahora mismo, no. Llevo en este negocio un porrón de años y he visto tantas cosas que si te pones a pensar en lo que te puede pasar…uf. Además, creo que no es el mismo caso, nuestra posición es totalmente diferente. Lo que hay que hacer es pensar en el día a día y sacar los objetivos.

-Uno de sus éxitos es vender móviles baratos, en una franja de en torno a los 300 euros. ¿Es rentable?

Si estamos aquí es porque es rentable. La empresa es muy consciente y es su premisa primordial: el producto tiene que ser rentable. Lo que vendemos, lo hacemos con la rentabilidad que exige la marca. Esto es un negocio de volumen y un mercado global. Yo te aseguro que lo que se vende en España es rentable, porque soy el responsable de eso.

-Hace unos meses hablábamos de que, si tenían miedo a las otras chinas como Xiaomi u Oppo, ¿ha cambiado eso?

(Risas) ¿Rivales? Cualquiera. La tarta es la que es, pero yo mi día a día no se rige por esto. Esto se trata con todas las herramientas al alcance es conseguir que alguien que quiera comprarse un móvil sea Realme.

-¿Cuáles son los retos u obstáculos que puedan impedir conseguir vuestros objetivos?

Creo que tenemos la mejor propuesta de producto al mercado, o sea, yo creo que eso es indudable. Relación-precio y lo que ofrecemos. Pero también tenemos otras cosas, otras áreas de mejora. Al final, a nivel de marca tenemos que seguir creciendo. Tenemos que consolidar nuestra posición y seguir trabajando.

-En el mundo de la tecnología estamos ahora hablando continuamente de la falta de semiconductores que está afectando a sectores como el mundo del automóvil. Apple también ha avisado de que esa 'sequía' se empieza a notar. ¿Puede ser un problema para el mundo de la telefonía móvil?

A día de hoy, nosotros, todavía, no hemos sufrido problemas, pero es todo tan variable que puede cambiar mañana mismo. Nosotros, afortunadamente, con el Realme C21 que es un modelo muy importante no hemos sufrido falta de suministro. La verdad es que no lo estamos sufriendo, pero son problemas que afectan a todos los jugadores y hay que sobrellevarlo.

-Estamos hablando de smartphones, también tienen auriculares, wareables y una cámara seguridad… En definitiva, un amplio catálogo. Pero, ¿tienen en mente dar el salto a otra gama de productos? Ahora se lleva mucho que las tecnológicas apuesten por los coches…

(Risas) A mi me encantaría, me darían una gran alegría. Estamos muy activos en parte de audio y de smartwatches y en breve lanzaremos nuestro primer robot aspirador y también queremos salir en el mercado de televisiones.

-¿Para cuándo?

Prefiero no decirla, porque es un mercado que a nivel logístico y de márgenes es muy diferente al de los smartphones. Espero y confío que en algún momento de este año salgan nuestras televisiones.