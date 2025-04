Invertir en eficiencia energética: ahorro, confort y salud

Lunes, 14 de abril 2025, 08:19 Compartir

Contar con un hogar energéticamente eficiente no solo reduce significativamente las facturas, sino que también proporciona una larga lista de beneficios, como mayor confort térmico, reducción de la contaminación acústica y revalorización de la vivienda, entre otros. Todo esto, sin dejar de lado que un hogar eficiente contribuye a la reducción de la huella de carbono, causante del cambio climático. Porque tener una casa eficiente no solo implica reducir el consumo de energía, sino también aprovechar al máximo la que se usa para evitar el malgasto, e incluso monetizarla, como ya lo están haciendo diversas comunidades en la CAPV. Además, una de las grandes ventajas es que la inversión inicial en la rehabilitación energética puede amortizarse en un plazo de entre siete y diez años, con una reducción significativa en los gastos de energía, especialmente cuando se incorporan fuentes renovables. El valor de mercado de las viviendas rehabilitadas sigue aumentando año tras año. En este sentido, la Unión Europea ha establecido que, a partir de 2033, todas las viviendas que se deseen vender o alquilar deberán contar con una calificación energética mínima de tipo D.

Subvenciones de hasta el 60%

Precisamente, para fomentar la rehabilitación de casas y edificios, las administraciones ofrecen diversas subvenciones que pueden cubrir hasta el 60 % del presupuesto de la obra, además de contar con importantes deducciones fiscales. Gracias a ello, el coste final para los propietarios se reduce significativamente. Consciente de la importancia de la rehabilitación, LABORAL Kutxa ha desarrollado un paquete integral de servicios que facilita la mejora del parque de viviendas, tanto para comunidades de propietarios como para particulares. Entre sus soluciones destacan: el acceso a un simulador de subvenciones y deducciones fiscales, el anticipo de ayudas económicas cuando se cuente con una resolución favorable y la financiación flexible adaptada a las necesidades de cada comunidad. Además, ha desarrollado Sarevi, una plataforma web que permite a comunidades y propietarios conocer las ayudas disponibles, soluciones de financiación y estrategias de ejecución de proyectos. A través de esta herramienta, los usuarios pueden obtener un diagnóstico personalizado y acceder a un plan económico con costes estimados, subvenciones y opciones de financiación complementaria.

Ventajas La inversión inicial en la rehabilitación energética puede amortizarse en un plazo de entre siete y diez años, con una reducción significativa en los gastos de energía

Financiación adaptada

Laboral Kutxa pone a disposición de las comunidades de propietarios distintas opciones de financiación adaptadas a sus necesidades. Para aquellas que cuentan con una subvención aprobada, ofrece un préstamo anticipo que cubre hasta el 100 % de la ayuda concedida, con un plazo de dos años y amortización total al recibir los fondos. En el caso de que la inversión supere la subvención es posible financiar el importe restante con un préstamo a doce años y una carencia de hasta 24 meses. Además, para comunidades que no disponen de subvención, se ofrece una financiación que puede alcanzar los 15.000 euros por propietario, con plazos de hasta diez años y la posibilidad de una carencia inicial de doce meses.

Una ITE obligatoria

En Gipuzkoa más del 10 % de las viviendas supera los 50 años. Esto hace que, más allá de la obligatoriedad de la ITE, sea necesario abordar reformas estructurales. Aprovechar estas intervenciones para mejorar el confort y la eficiencia energética es una oportunidad que permite vivir en mejores condiciones y reducir la huella ambiental. No hay que olvidar que los edificios representan más del 40 % del consumo de energía de la UE y generan más del 36 % de los gases de efecto invernadero. Las actuaciones de mejoras que se están impulsando en la actualidad son diversas. Desde la sustitución de las calderas de gasóleo por sistemas híbridos o renovables (geotermia, aerotermia, fotovoltaica) hasta mejoras en aislamientos, ventanas y envolventes. Para acometer estas mejoras se pueden solicitar diferentes ayudas. Las más conocidas por todos son las derivadas de los Fondos Next Generation; no obstante, estas se agotaron pronto y la sociedad está a la espera de nuevas partidas. Asimismo, el Gobierno Vasco tiene su propio programa de ayudas que están supeditadas a una mejora en la eficiencia energética. En este sentido, Laboral Kutxa ofrece una financiación ad hoc para comunidades, que incluye el anticipo de las subvenciones con resolución favorable, con unas condiciones muy competitivas y que permiten que, bajo el 'paraguas' de la comunidad, puedan acceder a financiación personas que, a título individual, tendrían restricciones. Evidentemente, también hay requisitos tanto legales como de riesgo que la comunidad debe cumplir, pero, sin lugar a dudas, es un producto que ayudará mucho a afrontar rehabilitaciones que, de otro modo, no habrían sido posibles. Se trata de una 'financiación blanda', tanto por el tipo de interés como por el plazo. El objetivo de Laboral Kutxa es que, con un pequeño esfuerzo económico, todas las personas puedan acceder a altos estándares de confort. Con la financiación flexible, que puede extenderse hasta doce años, se logran cuotas asumibles para la mayoría de los propietarios. Está claro que la mejor inversión es la que hacemos en salud y confort. Pasamos gran parte de nuestra vida en casa, y vivir en un entorno saludable, bien aislado y libre de humedades, tiene un impacto enorme en nuestro bienestar. No se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor.

Características del préstamo de comunidades de Laboral Kutxa: El único prestatario es la propia comunidad de propietarios

El quorum mínimo necesario para solicitar la financiación será el establecido por la Ley de Propiedad Horizontal

La responsabilidad del propietario se limita a la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho

Plazo de respuesta: 72 horas hábiles desde la presentación de la documentación completa