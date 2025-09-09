Vuelve la rutina, vuelve el bienestar

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:51 Compartir

Con el nuevo curso llega la oportunidad perfecta para retomar hábitos saludables. En el Real Club de Tenis de San Sebastián, cada semana se ofrecen más de 150 horas de actividades dirigidas, propuestas para todas las edades y niveles, y un entorno inigualable junto al mar. Desde entrenamientos intensivos hasta sesiones centradas en el equilibrio y la salud, el Club ofrece todo lo necesario para empezar septiembre con energía renovada.

La oferta combina lo mejor de los deportes clásicos con nuevas tendencias del fitness. Tenis, pádel, natación, paddle surf, kayak o esquimotaje conviven con disciplinas como hyrox -entrenamiento oficial en el Club-, body pump o aquafitness, entre otros, además de una cuidada oferta wellness: yoga, pilates en distintas modalidades y otras prácticas centradas en el bienestar físico y mental.

La oferta combina lo mejor de los deportes clásicos con las nuevas tendencias del fitness y una cuidada oferta de wellness

Una de las señas de identidad del Club es su apuesta por el aprendizaje continuo. Las escuelas de tenis y pádel son un referente, al igual que los cursos de natación y mar, dirigidos tanto a niños como a adultos. Aprender a moverse con soltura en el medio acuático no solo es una habilidad, sino también una fuente de confianza y seguridad.

Las instalaciones, abiertas a socios/as, incluyen dos gimnasios con vistas privilegiadas, un box de entrenamiento funcional, una piscina climatizada con uso individual por calle y supervisión profesional constante. Todo pensado para entrenar con libertad, en un ambiente cuidado y motivador.

Si buscas un lugar donde cuidar cuerpo y mente, el Real Club de Tenis de San Sebastián te lo pone fácil. Empieza el curso con buen pie. Te esperamos junto al mar, al lado de la playa de Ondarreta.

Real Club de Tenis de San Sebastián Dirección: Eduardo Chillida, 8. Donostia-San Sebastián

Teléfono: 943 21 51 61

Web: www.rctss.com