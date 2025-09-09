Cómo volver a la rutina y no 'morir' en el intento El nuevo curso ya está aquí y, con él, tanto los estudiantes, más o menos jóvenes, como el resto de la familia deben adaptarse a unos horarios y unas costumbres que hemos olvidado durante los últimos meses. Aquí van algunos consejos para hacer la vuelta lo más llevadera posible

Septiembre y su vuelta a la rutina ya están aquí y son una realidad de la que no podremos escapar. Quedan alicientes en el verano y el buen tiempo probablemente se mantenga durante algunas semanas, pero a quien no le haya atrapado ya la vuelta a los estudios, pronto caerá en sus garras. La de septiembre es una cuesta en lo económico, pero también en lo mental, ya que supone volver a unas rutinas que durante meses hemos olvidado, pero que ahora debemos retomar muchas veces con más pereza que ganas. Por ello, siempre viene bien conocer una serie de consejos que nos harán esta vuelta a las aulas mucho más llevadera.

Quizá para el primero de los consejos vayamos tarde en muchos casos, pero es interesante señalar que siempre es más sencilla esta adaptación a los nuevos ritmos y horarios si se hace de manera paulatina y no de la noche a la mañana. El caso más claro es el del sueño: si cada día nos acostamos un poco antes y madrugamos algo más, el despertar del primer día de la vuelta a la rutina no será tan brusco ni traumático.

En este mismo sentido, no deberemos querer hacer un montón de cosas en estos primeros días. Deberíamos ser cuidadosos con sobrecargar nuestra agenda y llenarla de actividades en unos días en los que nos vendría bien tener tiempo para el ocio y para el descanso. Y si durante las vacaciones hemos realizado alguna actividad que podamos mantener durante estos días, como la lectura, un baño al atardecer o deporte en familia, deberíamos intentar mantenerla mientras el tiempo y nuestras nuevas agendas nos lo permitan.

Es positivo en los primeros días seguir con esas actividades que tan bien nos han sentado en verano: leer, un chapuzón, ejercicio…

El orden

En estos nuevos comienzos, es muy importante también el orden. En verano, con las vacaciones, la playa o la piscina, la falta de rutinas o, simplemente, por el hecho de tener otros planes más atractivos, solemos caer en ocasiones en el caos o, al menos, la falta de orden. Y, precisamente, un orden nos vendrá muy bien a la hora de afrontar esta vuelta a nuestro día a día.

No se trata de guardar ya los bañadores ni de esconder todo lo que nos recuerde a las vacaciones, porque habrá tiempo para volver al ocio, pero sí deberemos identificar qué espacios deben comenzar a parecerse a una zona de estudio o trabajo, entornos tranquilos, sin distracciones y, sobre todo, ordenados. Porque puede parecer una tontería, pero tener nuestro entorno ordenado nos ayudará a volver a la rutina con las ideas más claras y con la sensación de estar más centrados a la hora de retomar esa actividad.

El orden es vital a la hora de volver a la rutina, pero también tener claro a quién corresponde qué y evitar las prisas de última hora

Además, siempre viene bien dejar preparadas desde la víspera la ropa y la mochila del día siguiente, porque nos ahorrará momentos de cierto estrés a primera hora. Lo mismo sucede con las tareas del hogar y cualquier otra responsabilidad: lo primero es saber quién debe realizarla y, lo segundo, que se haga con cierto margen para evitar agobios y nervios. Un 'planning' familiar semanal o algunas aplicaciones nos ayudarán a ello.

Y, por último, debemos afrontar este cambio con actitud positiva y siendo conscientes de que, aunque los primeros días cueste, en una o dos semanas nos habremos hecho a esta nueva rutina. Por ello, debemos tener cierta manga ancha cuando las cosas no salgan a la primera o no cumplamos con exactitud los horarios. Nos evitará episodios de mal humor y enfados innecesarios. En realidad, basta con pensar que esta cuesta de septiembre ya la hemos subido en años anteriores también.