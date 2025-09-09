¿Y por qué no empezar también con el deporte? El curso de septiembre no tiene que significar únicamente la vuelta a las aulas y los libros. También puede representar el momento perfecto para empezar o retomar un deporte. Eso sí, deberemos tener en cuenta que cada modalidad tiene una edad predilecta

Septiembre es, como Año Nuevo, muchas veces una época de propósitos y cambio de hábitos. Y, en ellos, siempre suele tener su protagonismo el ejercicio: nos planteamos empezar con un nuevo deporte o, en otras ocasiones, retomar aquel que abandonamos años atrás o, simplemente, antes del verano.

El deporte siempre es beneficioso e incluir el ejercicio en nuestras rutinas siempre es una gran decisión, pero también es cierto que debemos ser conocedores de que cada edad tiene unos deportes especialmente indicados. Todos sabemos que hay algunas actividades físicas que nos irán bien en todas las épocas de la vida, como la natación o caminar; y también que el crossfit no será beneficioso para los más pequeños. Sin embargo, es beneficioso saber qué deporte nos vendrá bien también desde otras perspectivas, como la de la salud o la social.

En la niñez

Entre los cuatro y los doce años lo importante es ganar destrezas y desarrollar la coordinación, el equilibrio o la flexibilidad. Es por ello que los expertos recomiendan deportes como la gimnasia, la natación, el atletismo y las artes marciales además de, por supuesto, otros más clásicos, como el fútbol o el baloncesto.

Los especialistas en la materia consideran importante no especializarse en un único deporte, sino abrir el abanico a todas las posibilidades que se nos presenten, porque ganaremos destrezas y habilidades y, además, eso nos servirá para reducir el riesgo de lesiones. Dentro de esa combinación de disciplinas, siempre viene bien combinar alguna individual con otra en equipo, porque nos permitirá formarnos en los distintos valores que implican ambas formas de practicar deporte.

En la adolescencia

Prácticamente cualquier deporte es bueno, pero en esta edad los expertos se decantan por los deportes de equipo. En una edad casi plena en lo que a facultades físicas se refiere, es conveniente reforzar sobre todo la socialización y los deportes colectivos refuerzan el sentido de pertenencia y fomentan la disciplina o el trabajo en equipo en una edad crucial a la hora de desarrollar nuestra personalidad.

Esto no pone bajo la lupa, ni muchos menos, a los deportes individuales. El tenis o la natación, por ejemplo, son opciones también sobresalientes a la hora de ganar fuerza y resistencia, además de cultivar nuestra capacidad de sacrificio, pero ese aspecto social del deporte resulta muy interesante en esta época.

Edad adulta joven

En esta franja de edad que aproximadamente iría de los 20 a los 39 años, el cuerpo debería estar en su máximo esplendor, por lo que podremos apostar por esos deportes que realmente nos pongan a prueba y desde la exigencia trabajen la fuerza, la agilidad o la resistencia.

Entre los más recomendados en esta época de nuestras vidas estarían el running, el ciclismo y el crossfit, así como la escalada o, por qué no, una combinación de varios, como el triatlón. En cualquier caso, debemos tener claro que, a esta edad, normalmente no hay un deporte contraindicado para una persona adulta con buen tono físico y sin dolencias.

A partir de los 40

Soplar 40 velas no debería ser sinónimo de dejar de practicar esos deportes que siempre nos han gustado, pero sí es cierto que es una edad en la que el metabolismo cambia y, además, debemos cuidar más nuestras articulaciones, espalda y musculatura.

Por ello, iremos buscando disciplinas de bajo impacto, pero que también trabajen la flexibilidad y la fuerza, lo que nos ayudará a prevenir lesiones y caídas.

El tenis y el pádel, la natación, el yoga, el ciclismo o el senderismo están especialmente indicados para esta época de nuestras vidas.

Con más de 60

En esta franja debemos mantener la movilidad, el equilibrio y la salud cardiovascular, pero trabajando también la coordinación y realizando actividades que estimulen nuestra mente, pero que sean siempre de bajo impacto.

Si con tanto condicionante pensamos que la lista de deportes que podemos realizar a partir de los 60 es limitada, estaremos equivocados, ya que podremos seguir nadando y saliendo a caminar al ritmo que nuestro cuerpo nos lo permita, pero también podremos apuntarnos a tai-chi o yoga, decantarnos por el golf si siempre nos gustó o apuntarnos a baile o gimnasia suave para mantenernos activos y felices.