Un compromiso que nace en casa y que ayuda al cliente a ser más sostenible

Bajo el lema 'You name it, we make it', Berkoa fabrica máquina herramienta nueva, especializada en el diseño y desarrollo de soluciones a medida para sectores como la automoción, el ferrocarril, agrícola, el eléctrico o los bienes de equipo. Su lema refleja perfectamente su filosofía de trabajo: en Berkoa se adaptan a las necesidades del cliente y desarrollan máquinas llave en mano desde el diseño hasta la puesta en marcha. El grado de personalización que adquiere cada diseño le permite a Berkoa aplicar desde el origen criterios de eficiencia energética, de uso responsable de materiales y de reducción de residuos.

En la empresa hacen una clara apuesta por el retrofitting de máquinas como herramienta estratégica para impulsar la economía circular en el sector y alargar la vida útil de los equipos, reduciendo la necesidad de nuevas inversiones en maquinaria. La última máquina retrofitada por Berkoa ha sido una Danobat Toyoda, que ha logrado una mejora notable en su rendimiento y eficiencia. También han llevado a cabo retrofittings en máquinas de marcas reconocidas como Voumard, Danobat, Trevisan, Tacchella, Kondia o Max-Muller.

A través del retrofitting impulsa la economía circular y alarga la vida útil de los equipos con el consiguiente ahorro que supone

Su política de sostenibilidad se basa en la fabricación eficiente, la prolongación de su ciclo vital y la reducción del impacto ambiental de la producción industrial. Y no es algo nuevo. Desde sus inicios, en Berkoa han apostado por integrar soluciones que contribuyan a una industria más eficiente y sostenible, siempre cumpliendo con las necesidades de los clientes. Un ejemplo claro de esta apuesta es el desarrollo de las soldadoras de fricción rotativa. Es el caso de la soldadora de fricción rotativa BFW-40/2000, que fabrican para IZAR Cutting Tools, empresa líder en herramientas de corte. Esta máquina permite soldar piezas con gran precisión y alto rendimiento e integra un sistema de torneado automático para eliminar rebabas tras la soldadura. Gracias a esta tecnología, IZAR ha podido reducir costes de fabricación y mejorar el rendimiento de sus productos. Este proyecto también ha supuesto un avance al integrar el controlador BLSC 4.0, codiseñado con Lortek, lo que ha aumentado la eficiencia del proceso y mejorado su trazabilidad. A nivel estratégico, la empresa apuesta de forma nítida por la actualización de maquinaria existente mediante tecnologías de retrofi tting, lo que le permite reducir residuos industriales, ampliar su durabilidad y minimizar el consumo de recursos. Además, integra criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y procesos.

Como cooperativa ubicada en Elgoibar, Berkoa mantiene un fuerte compromiso con el entorno social y económico local. Participa activamente en iniciativas comunitarias, deportivas y culturales, y colabora estrechamente con centros de formación profesional, ya que los consideran fundamentales para el futuro de la industria.

El antes y el después del retrofi tting realizado por Berkoa de la rectifi cadora modelo Danobat Toyoda.

De hecho, una parte importante de su plantilla actual está formada por personas provenientes de la FP, lo que refuerza aún más su interés en promover y alimentar esta colaboración. Un buen ejemplo de este compromiso es el desarrollo de la máquina IkasMak 5.1, diseñada específicamente para centros de formación profesional (FP).

Combina funciones de torno y fresadora, tanto en modo manual como CNC, y está diseñada para la enseñanza de tecnologías avanzadas de fabricación. Incluye sensores conectados en red que recogen datos del funcionamiento en tiempo real, además de un módulo de realidad virtual para entrenar a los alumnos de manera segura y eficaz. Con esto, Berkoa no solo apuesta por una industria más inteligente y sostenible, sino también por una formación técnica de calidad que prepara a las nuevas generaciones para los retos del futuro.

Berkoa forma parte de una industria que sabe adaptarse al futuro, incorporando tecnología digital, automatización y herramientas que permiten prever fallos, optimizar su parametrización mejorando su funcionamiento desde el primer minuto, alargando de esta forma la duración de los equipos.

Ahora, uno de sus principales retos a corto plazo es avanzar en un nuevo proyecto junto con Lortek y VORS Control, en el que han desarrollado un gemelo digital del actuador de forja y del proceso de soldadura. Este proyecto es un claro ejemplo del valor que tiene la colaboración entre empresas industriales, centros tecnológicos y spinoff s universitarias.

