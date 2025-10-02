Un turismo sostenible como motor de empleo digno

Alfonso Gurpegui, Asier Pereda, Sandra Jaramillo, Laura Chamorro, Libe Otegui y Jon Elzo, antes de comenzar la primera de las dos mesas redondas de la jornada.

El escenario de nuestras ciudades y pueblos ha cambiado a lo largo de los últimos lustros. Cada vez es más habitual ver grupos de extranjeros que nos visitan. Los turistas se han multiplicado en apenas 15 años y ya penetran más allá de Donostia. Pequeños pueblos que hasta hace no tanto vivían al margen de este fenómeno están adaptándose a la visita de personas llegadas de todo el mundo que quieren impregnarse de nuestros parajes naturales, nuestra cultura, nuestra gastronomía o nuestras costumbres.

Esta explosión turística ha ubicado el sector como generador del 8,4 % del PIB de Gipuzkoa y son ya 40.000 las familias que viven directa o indirectamente de él. El gran reto ahora es velar por que ese empleo sea digno, con la formación, la igualdad, la inclusión social y la diversidad como pilares. Para ello, se requiere un turismo que cuide de quienes lo hacen posible. La Diputación Foral de Gipuzkoa está velando por todo ello y con el objetivo de analizar este escenario, organizó junto a El Diario Vasco un foro que reunió en DV Gunea a representantes del Estado, el Gobierno Vasco, el propio ente foral, el Ayuntamiento de San Sebastián y diversos agentes del sector. El encuentro se denominó: 'Ven y cuídanos: el turismo como motor de empleo y de bienestar para Gipuzkoa'.

Bajo este prisma se desarrolló una jornada que, además de las intervenciones de los representantes de las cuatro administraciones, contó con dos mesas redondas en las que expertos de distintos ámbitos ofrecieron su punto de vista sobre cómo contribuir a un turismo sostenible y de calidad que genere empleo digno.

El valor del turismo

La primera mesa redonda se centró en el aspecto económico del turismo. Bajo el título 'Economía real, empleo real: el valor del turismo en Gipuzkoa', Alfonso Gurpegui (viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco); Jon Elzo (coordinador del Observatorio de Turismo de Gipuzkoa); Asier Pereda (presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi); Libe Otegui (directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa); y Sandra Jaramillo (representante de UGT) entraron en materia.

«La evolución del sector hostelero es buena en términos de calidad del empleo. Es un sector responsable» Alfonso Gurpegui Viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco

Gurpegui abrió el coloquio aportando un dato: «En Euskadi, el 37,1 % de la contratación que se da en hostelería es indefinida. Y la media de todos los sectores es del 20 %, lo cual indica que la evolución del sector es buena en términos de calidad». El viceconsejero de empleo entiende que «es un sector responsable» en cuanto a la búsqueda de la calidad del empleo. La cantidad también, obviamente, va en aumento, en tanto en cuanto es un sector claramente al alza en los últimos lustros. Jon Elzo, desde el Observatorio de Turismo de Gipuzkoa, lo ve con claridad: «Ha crecido mucho en poco tiempo. El fin del terrorismo fue un elemento fundamental porque el visitante busca seguridad. No éramos demasiado atractivos y a partir de entonces salimos hacia arriba a toda velocidad». Esto implicó que «algunas regulaciones se dieran a posteriori» y ahora, tras ese crecimiento casi súbito, es momento «de gestionarlo».

«Con el fin del terrorismo salimos hacia arriba a toda velocidad y algunas regulaciones se dieron a posteriori» Jon Elzo Coordinador del Observatorio de Turismo de Gipuzkoa

Libe Otegui puso más datos sobre la mesa y dijo que en la última década la llegada de turistas ha subido un 70 % y con este crecimiento el claro desafío es el siguiente: «Cuidar a los que vienen, pero también a los que están». En ese propósito será importante «desestacionalizar y deslocalizar» el turismo para que cada vez más gente pueda vivir de él y lo pueda hacer de manera más digna.

«Hay que cuidar a los que vienen y a los que están, y es importante desestacionalizar y deslocalizar» Libe Otegui Directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Un ejemplo de dignificación es la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi que, tal y como recordó su presidente, Asier Pereda, «junto a la parte sindical, nos sentamos y decidimos varias cosas fundamentales, como que cualquier trabajador de cualquier alojamiento debe tener las mismas condiciones y derechos». Recordó que «en Gipuzkoa hay una buena relación entre hostelería, apartamentos y hoteles, y así es como se construye el sector. Es un activo que debemos seguir cultivando».

«En Gipuzkoa hay buena relación entre hostelería, hoteles y apartamentos y es un activo a cultivar» Asier Pereda Presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi

Sandra Jaramillo era la voz sindical en la mesa. La representante de UGT reclama «impulsar el turismo rural y cultural en temporadas bajas» para huir de la amenaza de la estacionalidad, que «hace que suba el empleo en determinadas fechas, pero no es de calidad».

«La estacionalidad hace que suba el empleo en unas fechas determinadas, pero no es de calidad» Sandra Jaramillo Representante de UGT

Ampliar Noelia González, Ane Ruiz, Iñigo Olaizola, Laura Chamorro y Vanesa Alainez, en la mesa redonda.

Formar para transformar

El segundo debate de la mañana giró en torno a las claves del empleo turístico. Bajo el título 'Formar para transformar: claves para un empleo turístico con futuro', intervinieron Noelia González, jefa de la Oficina de Extranjería de Gipuzkoa, de la Subdelegación del Gobierno; Ane Ruiz, directora de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa; Iñigo Olaizola, director de Fomento de San Sebastián; y Vanesa Alainez, docente de Cebanc.

«El nuevo reglamento de extranjería abre nuevas vías para que las personas migrantes se incorporen» Noelia González Jefa de la Oficina de Extranjería de Gipuzkoa, de la Subdelegación del Gobierno

Noelia González tomó partido en primer lugar destacando cómo el nuevo reglamento de extranjería se está convirtiendo en una herramienta muy útil que «abre nuevas vías para que las personas migrantes se incorporen al mercado de trabajo». Además, esa flexibilización del reglamento «ofrece opciones de que se formen extranjeros aquí y podamos retener su talento».

«El reto no es cubrir las vacantes, sino formar personas con competencias transversales» Ane Ruiz Directora de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa

La Asociación de Hostelería es una de las que con más ahínco reclama esa formación y Ane Ruiz, su directora, cree que «el reto no debe ser cubrir las vacantes, sino formar personas con competencias transversales que nos garanticen el presente y el futuro del sector». Desde el otro lado, Vanesa Alainez, docente en Cebanc, explica cómo en las aulas cada vez hacen más hincapié en esas «competencias transversales. Cada vez valoramos más la comunicación escrita, oral, la implicación y el trabajo en equipo. No olvidamos los conocimientos técnicos, pero no puede ser que alguien acabe su formación y no tenga facilidad para tratar con un cliente».

«En el centro cada vez valoramos más la comunicación, la implicación y el trabajo en equipo» Vanesa Alainez Docente de Cebanc

Iñigo Olaizola habló de la importancia de formar para dar relevo a todas las generaciones que saldrán del mercado laboral. En definitiva, prepararse para el cambio generacional: «Necesitamos captar personas para ello y nos cuesta. Para abordar el reto tenemos que hacer más cosas, conectando más recursos, porque nuestros retos son complejos y hay voluntad».

«Necesitamos captar personas para el relevo generacional y para ello debemos conectar recursos» Iñigo Olaizola Director general de la Sociedad de Fomento de San Sebastián

Azahara Domínguez «Solo será un motor si se cuida a quienes lo hacen posible»

Ampliar

Fue Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien rompió el hielo con un discurso en el que subrayó que el turismo es mucho más que atraer visitantes: «Se trata de generar bienestar para toda la sociedad y queremos que su impacto se traduzca en mejores condiciones laborales para todos los segmentos».

En busca de ese objetivo, desde el ente foral se apoyan en unos pilares claros: «Dignificar y estabilizar el empleo, ahondar en la formación, la innovación, la igualdad de oportunidades y la apuesta por la diversidad y la responsabilidad social». En base a todo esto se busca crear un empleo en torno al turismo «de calidad, digno, estable, reconocido y con futuro porque el turismo puede ser un motor económico y de bienestar, pero solo lo será si se cuida a quienes lo hacen posible». Y para ello hace falta gestionar «el turismo con inteligencia, diálogo y visión de futuro».

«Un turismo sostenible se convierte en una estrategia de desarrollo sostenible» José Ignacio Asensio Primer teniente de diputada general y diputado de Sostenibilidad

José Ignacio Asensio, primer teniente de diputada general y diputado de Sostenibilidad, tomó también la palabra para incidir en que «un turismo sostenible se convierte en una estrategia de desarrollo sostenible y ese es su verdadero potencial». Cree que «cada vez más viajeros buscan destinos que combinen responsabilidad y ocio, y ahí podemos ofrecer una experiencia auténtica y sostenible».

«La formación en el ámbito turístico no es un complemento, sino una política transformadora» Noemí López Subdelegada de Gobierno en Gipuzkoa

Para finalizar con la ronda de intervenciones previas, subió al estrado Noemí López, subdelegada de Gobierno en Gipuzkoa, para hacer hincapié en que «la formación en el ámbito turístico no es un complemento, sino una política transformadora, un puente de futuro donde el esfuerzo se transforma en dignidad».

Mikel Torres «El turismo no son solo cifras, sino miles de trabajadores que lo sostienen»

Ampliar

El cierre de la jornada corrió a cargo de Mikel Torres, vicelehendakari del Gobierno Vasco y consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Destacó Gipuzkoa como «ejemplo de fuerza del turismo como motor económico y social» en una Euskadi que es «destino consolidado de un turismo de calidad que destaca por su equilibrio y sostenibilidad». Pero todo debe basarse en «un empleo de calidad al que todo tipo de personas puedan acceder de forma digna y con futuro».

«Es una de las palancas de nuestra economía: genera riqueza y empleo, pero debe hacerlo con dignidad» Iñigo García Concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambientede San Sebastián

Antes, Iñigo García, concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, ofreció el punto de vista de la ciudad que más turismo acoge de Euskadi recordando que «el turismo es una de las palancas de nuestra economía y genera riqueza y empleo, pero debe hacerlo con dignidad y el reto es que la prosperidad se traduzca en oportunidades mejores y equitativas».