Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)

El cardiólogo Jesús Berjón falleció tras sufrir una caída de unos 10 metros en el pico Gilbo

L. G. / Agencias

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:10

El cadáver del montañero hallado el miércoles por la Guardia Civil en el entorno del pico Gilbo, en el municipio leonés de Riaño, es el del cardiólogo Jesús Berjón, quien fuera director médico del Hospital Universitario de Navarra (HUN), informan medios de la comunidad foral. Berjón permanecía desaparecido desde el martes.

Jesús Berjón Reyero, exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra y cardiólogo jubilado de 69 años, era un experimentado montañero, que se precipitó de una altura de unos 10 metros cuando realizaba una ruta y la Guardia Civil halló su cuerpo sin vida este miércoles por la tarde. Casado y padre de 5 hijos, dos de ellos fallecidos, tenía también un nieto.

Está desaparición había motivado que la Guardia Civil iniciase este miércoles un dispositivo de búsqueda al que se han incorporado también efectivos del GREIM de Cangas de Onís (Asturias) que ha dado como resultado el hallazgo del cuerpo.

El vehículo del desaparecido había sido localizado en el aparcamiento de inicio de la ruta, según ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

La búsqueda se había centrado en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón y en ella participaba el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil.

