Matan a puñaladas a un vitoriano en Colombia
Desconocidos abordan al joven Raúl López en un barrio de Cali y, tras una «riña», acaban con su vida. La Policía del país sudamericano aún no ha detenido a ningún sospechoso
David González
Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:53
Las autoridades policiales de Cali, en Colombia, investigan el «homicidio» del vitoriano Raúl López ocurrido el lunes. Según ha confirmado este periódico, varios desconocidos le ... abordaron en el barrio Valle Grande de esta urbe sudamericana por causas que se investigan.
Al parecer hubo «una pelea» con estas personas que acabó con el joven vitoriano apuñalado de muerte. En este punto, las versiones son dispares. Algunas fuentes cercanas al fallecido hablan de un «robo», mientras que las autoridades locales no descartan que «los hechos estén relacionados con el consumo de estupefacientes».
López dejó Álava hace un tiempo y se estableció en Colombia. En Cali llevaba una vida aparentemente tranquila. Ejercía de taxista y también cuidaba ganado en una pequeña finca.
Su muerte violenta ha conmocionado a su entorno en Vitoria, donde era muy conocido en diversos sectores. Su familia ya ha sido informada del trágico suceso y en las próximas horas viajarán hasta Colombia.
De momento, este presunto homicidio no se ha traducido en ninguna detención por parte de las autoridades colombianas.
