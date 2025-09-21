Un joven de 25 años se encuentra en muerte cerebral tras una reyerta en el centro de Cáceres
La Policía ha detenido a cinco personas de entre veinte y treinta años de edad
C. N. / S. V.
Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:08
Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta entre dos grupos en el centro de Cáceres sobre las 8 y ... media de la mañana. La hermana de Johnatan, este joven nicaragüense que ha resultado herido esta mañana, ha confirmado que el chico, de 25 años, se encuentra en estado clínico de muerte cerebral a causa de los daños sufridos en la pelea. La familia ha publicado un mensaje que se está difundiendo en grupos de inmigrantes en el que piden ayuda económica para llevar a cabo las exequias.
La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que el episodio ha tenido lugar en la avenida Virgen de Guadalupe, frente al Hotel Alcántara. La pelea ha involucrado a varios jóvenes de entre veinte y treinta años, y la persona trasladada al hospital, según fuentes consultadas por HOY, es de origen extranjero.
Hasta cinco personas han sido detenidas y se encuentran en comisaría en estos momentos, detalla el Cuerpo Nacional.
Una trabajadora de la zona cuenta a este periódico que varios de los amigos del agredido han entrado a comprar a una tienda de 24 horas poco después de los hechos y que, cuando se ha asomado a la calle, ha visto a los sanitarios tratando de «reanimar» a la víctima.
