Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Hotel Alcántara, en la avenida Virgen de Guadalupe. HOY

Un joven de 25 años se encuentra en muerte cerebral tras una reyerta en el centro de Cáceres

La Policía ha detenido a cinco personas de entre veinte y treinta años de edad

C. N. / S. V.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:08

Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta entre dos grupos en el centro de Cáceres sobre las 8 y ... media de la mañana. La hermana de Johnatan, este joven nicaragüense que ha resultado herido esta mañana, ha confirmado que el chico, de 25 años, se encuentra en estado clínico de muerte cerebral a causa de los daños sufridos en la pelea. La familia ha publicado un mensaje que se está difundiendo en grupos de inmigrantes en el que piden ayuda económica para llevar a cabo las exequias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  3. 3

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un joven de 25 años se encuentra en muerte cerebral tras una reyerta en el centro de Cáceres

Un joven de 25 años se encuentra en muerte cerebral tras una reyerta en el centro de Cáceres