Se despiertan en mitad de la noche en los Pirineos creyendo escuchar a un oso y acaban en el hospital

Los jóvenes, de 19 y 20 años, escucharon gruñidos cuando hacían vivac y en su huida cayeron desde cinco metros de altura

J.M.

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:19

Dos jóvenes de 19 y 20 años terminaron hospitalizados el pasado sábado 9 de agosto tras una noche que prometía ser tranquila en las montañas de Ariège, en los Pirineos franceses. Lo que debía ser una escapada de vivac bajo las estrellas acabó en una caída de más de cinco metros después de que ambos salieran corriendo al creer que un oso se acercaba a su campamento.

Los hechos ocurrieron cerca del Trein d'Ustou, a donde los jóvenes habían llegado siguiendo un sendero forestal desde el pueblo de Ustou. Según relataron más tarde, alrededor de las cuatro de la madrugada un ruido los despertó. Al enfocar con una linterna hacia la zona de donde provenía el sonido, habrían distinguido una figura que, en medio de la oscuridad, les pareció la silueta de un oso acercándose.

Presa del pánico, la pareja abandonó apresuradamente el lugar, dejando todas sus pertenencias y en su huida cayeron por una ladera empinada de más de cinco metros, resultando gravemente heridos. Pese a ello, lograron llegar hasta la casa de la madre de uno de ellos, en Ustou, donde recibieron ayuda.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente y los bomberos trasladaron a los heridos al hospital de Saint-Girons, donde permanecen bajo observación.

Tras el suceso, la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) envió a dos agentes al lugar para investigar si realmente se trató de un encuentro con un oso. El alcalde de Ustou, quien también preside la federación de pastoreo del departamento, estuvo presente durante la inspección.

Actualmente, se estima que cerca de un centenar de osos habitan en los Pirineos, con una gran mayoría concentrada en la zona central, que incluye Comminges, Ariège, los Pirineos Orientales, así como zonas de Cataluña y Andorra.

