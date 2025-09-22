Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza detiene a varios jóvenes por el crimen de Bilbao

La Ertzaintza detiene a varios jóvenes por el crimen de Bilbao

Los primeros indicios de los investigadores apuntan a que forman parte de una banda latina

Ainhoa de las Heras

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:15

La Ertzaintza, según ha podido saber este periódico, ha detenido a última hora de este lunes a un joven de origen latino de 31 años ... por su presunta implicación en el asesinato del joven de 21, Haitam G., ocurrido a primera hora del domingo en el barrio de Solokoetxe (Bilbao). Los primeros indicios que manejan los investigadores apuntan a que el arrestado formaría parte de una banda juvenil y las fuentes consultadas no descartan que se produzcan más detenciones en las próximas horas.

