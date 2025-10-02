Desarticulan en Navarra un grupo especializado en el robo de cableado

Tres personas han sido detenidas como presuntas autoras de un robo con fuerza en una empresa de Legasa, en Navarra. Como consecuencia del suceso, la ... compañía tuvo que cesar su actividad durante varios días debido a los graves daños ocasionados. Las pérdidas económicas derivadas del parón alcanzaron hasta los 200.000 euros diarios.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de septiembre, cuando una patrulla de la Policía Foral de Elizondo fue movilizada para acudir a la localidad de Legasa, tras la llamada telefónica de un ciudadano que había detectado una furgoneta sospechosa circulando con las luces apagadas. Este vehículo ya había sido visto merodeando por la zona en días anteriores.

Los agentes localizaron el vehículo estacionado y con un varón en su interior, quien dijo a los agentes que no tenía nada tener nada que ver con el mismo. Sin embargo, en el registro de la furgoneta, los policías forales encontraron en su interior, oculto entre sábanas, gran cantidad de cable de cobre cortado y numerosas pletinas de uso industrial. Además también hallaron documentación del conductor y de un familiar, posteriormente detenido.

Paralelamente a esta actuación, la Policía Foral recibía el aviso de en una empresa cercana al lugar, se había producido un robo. El material denunciado coincidía perfectamente con el material incautado en la furgoneta, lo que llevó a los policías a detener al varón por la comisión de un delito de robo con fuerza.

Horas después, gracias de nuevo a la colaboración ciudadana, se tuvo el conocimiento de que dos individuos más que merodeaban por la zona del cementerio de Legasa, podrían estar involucrados en el robo. Al ser interceptados, los hombres huyeron a la carrera, pero fueron detenidos tras admitir su participación en el robo. En el registro, los agentes incautaron herramientas, guantes y capuchas utilizadas en la sustracción.

Entre los tres detenidos acumulan cerca de 50 antecedentes por delitos similares en distintos puntos de España, por lo que la Policía Foral los considera un grupo itinerante especializado en este tipo de robos.

Posteriormente a las detenciones, el responsable de la empresa afectada interpuso la correspondiente denuncia. En ella destacaba que, además de los daños materiales producidos por el robo, la empresa tuvo que cesar su actividad durante varios días. Este cierre provocó a la empresa unas pérdidas que rondaban los 200.000 euros diarios