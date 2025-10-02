Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Material robado en el interior de la furgoneta
Suceso en Navarra

Desarticulan en Navarra un grupo especializado en el robo de cableado

Tres personas han sido detenidas en Legasa tras robar en una empresa, que tuvo que suspender la actividad varios días con pérdidas de hasta 200.000 euros diarios

Catalina Cárdenas

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:19

Comenta

Tres personas han sido detenidas como presuntas autoras de un robo con fuerza en una empresa de Legasa, en Navarra. Como consecuencia del suceso, la ... compañía tuvo que cesar su actividad durante varios días debido a los graves daños ocasionados. Las pérdidas económicas derivadas del parón alcanzaron hasta los 200.000 euros diarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  10. 10 Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Desarticulan en Navarra un grupo especializado en el robo de cableado

Desarticulan en Navarra un grupo especializado en el robo de cableado