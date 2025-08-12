Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cuatro detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores

Varios de los implicados viven en la calle y habían sido desalojados de una casa okupada hacia varios días

David S. Olabarri / Leire Pérez

Getxo

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

La Ertzaintza detuvo ayer a al menos cuatro individuos acusados de agredir a un joven durante una pelea que se produjo en torno a ... las dos del mediodía con navajas y destornilladores en la calle San Martín de Getxo (Bizkaia). Los sospechosos fueron arrestados cuando acudieron a recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Alango, en Algorta. La víctima fue trasladada al hospital en estado muy grave en una UVI móvil e incluso al cierre de esta edición se temía por su vida porque había perdido mucha sangre por los múltiples cortes que presentaba.

