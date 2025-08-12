Cuatro detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores

La Ertzaintza detuvo ayer a al menos cuatro individuos acusados de agredir a un joven durante una pelea que se produjo en torno a ... las dos del mediodía con navajas y destornilladores en la calle San Martín de Getxo (Bizkaia). Los sospechosos fueron arrestados cuando acudieron a recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Alango, en Algorta. La víctima fue trasladada al hospital en estado muy grave en una UVI móvil e incluso al cierre de esta edición se temía por su vida porque había perdido mucha sangre por los múltiples cortes que presentaba.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la pelea fue protagonizada por inmigrantes que viven en la calle o en casas abandonadas. Algunos de los sospechosos fueron desalojados por orden judicial hace unos días de una vivienda okupada en la calle Maidagan, que traía de cabeza a los residentes de la zona. El edificio llevaba años siendo utilizado como un techo bajo el que resguardarse por los jóvenes que llegan al municipio en busca de un futuro mejor.

Pero los vecinos denunciaban que cada vez se producían más incidentes violentos. La presión sobre las personas que vivían allí se intensificó a raíz de una grave pelea que se produjo el pasado julio con cuchillos, navajas y palos que dejó dos heridos y cuatro detenidos. El pasado 25 de julio, el 'día de Paellas' en la localidad, seis personas que supuestamente pernoctaban en este edificio dieron una paliza a un joven cuando volvía a casa y le robaron, según denunciaron los propios residentes.

Desde entonces, varios de los implicados estaban pernoctando en otras casas abandonadas. Dormían en alguna vivienda vacía cerca de la propia calle San Martín y en el entorno de Fadura.

La pelea de ayer se produjo en torno a las dos de la tarde, en un momento en el que no transitaban muchas personas por esa calle. Sólo los vecinos que viven cerca de ese punto escucharon los gritos, los ruidos y los golpes que se produjeron durante la pelea.

Un testigo alertó de lo que estaba pasando en la calle San Martín a los servicios vascos de emergencias (112). Fue entonces cuando se movilizaron numerosos recursos policiales, tanto de la Policía local de Getxo como de la Ertzaintza. En el lugar de los hechos encontraron a la víctima, que había perdido mucha sangre y que fue trasladada rápidamente al hospital.

Las patrullas comenzaron a buscar a los autores de la agresión. Al menos cuatro de los sospechosos fueron localizados en la primera planta del centro de salud de Alango. Habían acudido allí para recibir asistencia de los cortes que habían sufrido durante la pelea, en la que participó un número indeterminado de individuos. Todos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Ertzaintza.

No se descarta, en todo caso, que las agresiones más graves fuesen causadas por dos de los detenidos. En el operativo se incautó al menos un destornillador. Pero las heridas eran tan profundas que se sospecha que también se emplearon navajas y cuchillos. De momento, los arrestados se pueden enfrentar a un delito de homicidio en grado de tentativa.

La pelea se ha producido cuando el municipio celebra desde el sábado las fiestas del Puerto Viejo. A pesar de ser unos festejos muy multitudinarios están siendo relativamente tranquilos, a pesar de que se han producido bastantes robos y hurtos.

Denuncia por tocamientos

Hasta la pelea de ayer, los festejos quedaron enturbiados únicamente el domingo de madrugada por una agresión sexual por tocamientos. Según denunciaron varios testigos a la Policía Local, un varón intentó sobrepasarse con una joven a las 04.47 horas. Estas personas lograron retener al presunto autor de los hechos hasta que llegaron los agentes, que le detuvieron.