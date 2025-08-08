Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa El cuerpo del joven montañero ha sido localizado en una zona de difícil acceso y de unos 200 metros de caída en la cara norte de Monte Perdido

Cole Henderson, el joven estadounidense de 27 años al que se le perdió la pista en los Pirineos desde el pasado 9 de julio, ha aparecido este viernes sin vida. Así lo han confirmado hoy efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llevaban un mes tras su pista.

El cadáver del joven montañero ha sido localizado sobre las 13:15 horas «en una zona de difícil acceso y de unos 200 metros de caída en la cara norte de Monte Perdido». Tal y como ha dado a conocer la Guardia Civil a través de un comunicado, el cuerpo encontrado presentaba «signos no compatibles con la vida, siendo evacuado por la Unidad Aérea de Benasque, mediante un ciclo grúa y trasladado a la helisuperficie de Boltaña, donde esperaban los servicios funerarios para llevarlo al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza».

Ruta de senderismo por los Pirineos

Cole Henderson había previsto volver a Países Bajos el pasado 12 de julio. Tras pasar unos días en Pamplona por San Fermín, el joven estadounidense de 27 años ultimaba sus vacaciones en España con una ruta por los Pirineos. En concreto, el experimentado montañista había escogido un recorrido por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que se disponía a iniciar el 9 de julio. Una ruta de senderismo en solitario que nadie sabe si llevó a cabo o no.

Tan solo existía el rastro de su coche, estacionado en un aparcamiento en Torla, desde donde informó a algunos amigos que pondría su teléfono en modo avión para dar inicio a su caminata. Tras no coger su vuelo de vuelta a Países Bajos el pasado 12 de julio, sus familiares decidieron denunciar su desaparición formalizada el 14 de julio.

Desde que se activó la alerta, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo que incluye unidades especializadas en rescate en montaña (GREIM) de Huesca, Navarra, Zaragoza, Teruel y Lleida, así como el apoyo de un helicóptero de la Unidad Aérea de Benasque y miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Días después, a este dispositivo de búsqueda se le sumó la Unidad de Militar de Emergencias (UME), a la que apoyó personal especialista en montaña, servicio cinológico, operadores de drones y su servicio aéreo. El operativo de búsqueda recorrió de forma conjunta y muy activa, las zonas de más difícil acceso y mayor requerimiento técnico del Parque Nacional, aunque no ha sido hasta hoy, viernes, cuando han dado con el cadáver del joven estadounidense de 27 años.