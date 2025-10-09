Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La madre de Teresa, Blanca Llamazares, habla con sus abogados antes de entrar en la sala del juicio. Luis Hidalgo
Juicio por el asesinato de su expareja en Bruselas

«Estaba ciego por el amor, era una obsesión»

El ex guardia civil acusado del asesinato de Teresa Rodríguez alega que actuó en un estado de «agitación» y pide perdón a la familia de la víctima

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Casi tres años han hecho falta para que dé comienzo el juicio contra el ex guardia civil César A. C., autor confeso del asesinato de ... su expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares, de 23 años, en su piso de Bruselas. La sala de audiencias del Palacio de Justicia de la capital belga ha acogido este jueves la primera jornada del juicio, en la que ha declarado el acusado, para quien el Ministerio Fiscal pide cadena perpetua por un delito de asesinato con premeditación. «Estaba tan fuera de mí que no sabía lo que hacía», ha afirmado César A. C., quien durante la sesión ha pedido perdón a la familia: «Os pido perdón por el terrible acto que cometí. Me va a costar mucho entender por qué lo hice y jamás llegaré a perdonarme».

