Las siete estrategias de quienes no tienen pareja para construir anclas emocionales, según la psicología Un análisis revela cómo las rutinas diarias se convierten en poderosos mecanismos de afrontamiento y formas de adaptación que fomentan la autosuficiencia y la fortaleza interior

J. F. Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:32 Comenta Compartir

Las relaciones de pareja a menudo funcionan como una «red de seguridad» emocional, un espacio para desahogarse tras un mal día o encontrar consuelo, tal y como lo definen los psicólogos. Pero, ¿qué ocurre cuando esa figura no existe? Un reciente análisis psicológico explora los hábitos sutiles pero poderosos que desarrollan las personas que no tienen un compañero de vida en quien apoyarse emocionalmente, revelando que estas conductas son, en su mayoría, «estrategias de adaptación y resiliencia».

Según los expertos, estas costumbres no son señales de debilidad, sino «formas adaptativas de navegar la vida cuando una fuente de apoyo emocional no está allí».

El refugio interior: autocalma y autosuficiencia

Uno de los hábitos más comunes es apoyarse en estrategias de autocalma. Sin una pareja con quien hablar, las personas a menudo se vuelven hacia adentro, practicando meditación, escribiendo en un diario o haciendo ejercicio para calmar sus emociones. El psicólogo John Bowlby, creador de la teoría del apego, explicó que los seres humanos buscan de forma natural una «base segura» en sus relaciones cercanas. En ausencia de una pareja, «muchas personas se convierten en su propia base de seguridad».

Esta independencia también se refleja en la toma de decisiones. Un estudio del 'Journal of Personality and Social Psychology' encontró que las personas solteras a menudo desarrollan habilidades más sólidas para la resolución de problemas y una mayor autoeficacia, definida como «la creencia de que puedes manejar los desafíos de la vida por tu cuenta».

La familia elegida y la compañía digital

Cuando falta el apoyo romántico, las amistades cobran un papel central, llevando a la construcción de «familias elegidas». Investigaciones de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) confirman que el apoyo social de amigos o familiares «tiene el mismo efecto protector en la salud mental que una pareja romántica». De hecho, un estudio de 2020 concluyó que «las amistades sólidas pueden proteger contra la soledad tan eficazmente como los lazos románticos».

En la era digital, algunos también recurren a compañeros virtuales. La psicóloga Sherry Turkle, autora de 'Alone Together', señala que las herramientas digitales «pueden crear la ilusión de compañía sin las exigencias de la intimidad real». Este hábito ofrece un alivio rápido, aunque no reemplaza la conexión cara a cara.

Crecimiento personal

La energía que no se invierte en una relación a menudo se canaliza hacia el desarrollo personal, ya sea aprendiendo nuevas habilidades o avanzando en la carrera. El psicólogo Abraham Maslow argumentaba que cuando necesidades como la seguridad y la pertenencia no están completamente satisfechas, es común que las personas busquen la autorrealización en otras áreas.

Búsqueda de un propósito

Finalmente, muchas personas sin pareja se enfocan en encontrar un significado más allá del romance, dedicándose a causas sociales, la espiritualidad o la expresión creativa. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió que los humanos pueden soportarlo casi todo si encuentran un «'porqué' para vivir». Para estas personas, su ancla emocional no es una única relación, sino «el propósito en sí mismo».

Las 7 estrategias de quienes no tienen un compañero sentimental 1 Confían mucho en estrategias de autocalma 2 Construyen «familias elegidas» de amigos 3 Se vuelcan en el crecimiento personal 4 Se vuelven más autosuficientes en la toma de decisiones 5 Pueden apoyarse en compañeros digitales 6 Son más propensos a desarrollar rutinas en solitario 7 A menudo buscan un significado más allá del romance

En conclusión, la psicología moderna sugiere que estar sin pareja no significa estar sin amor, sino que «el amor se encuentra en diferentes lugares: dentro de uno mismo, entre amigos, en las rutinas y en las actividades significativas». Como afirma el autor del análisis, «a veces, el viaje de apoyarse en uno mismo puede ser el más transformador de todos».