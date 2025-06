Sanidad lanza una campaña para frenar el aumento de infecciones sexuales entre jóvenes

Alfonso Torices Madrid Lunes, 9 de junio 2025, 13:02 Comenta Compartir

El Ministerio de Sanidad ha lanzado hoy una campaña para tratar de frenar las infecciones de transmisión sexual (ITS), que están disparadas en España en lo que va de década y que tienen como grupo de edad con el mayor crecimiento de los contagios a los jóvenes, a los menores de 35 años.

El último informe elaborado por los epidemiólogos del Instituto de Salud Carlos III indica que las principales ITS, patologías que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, están desbocadas desde hace una década, pero especialmente desde hace dos o tres años. Los contagios por gonococo han aumentado un 42,6% en solo dos ejercicios, las infecciones de sífilis han subido un 24% en el mismo período y la transmisión de clamidia lleva creciendo a una media del 20% anual desde 2016, con lo que su incidencia se ha multiplicado por cuatro en siete años.

El mismo análisis alerta de que el mayor nivel de transmisión se produce entre los jóvenes y adultos jóvenes, sobre todo del sexo masculino, con especial intensidad en la franja de los 25 a los 35 años, y que entre los grupos con mayor incidencia están los hombres gais y bisexuales, pero también los jóvenes heterosexuales, tanto hombres como mujeres, con positivos más abundantes de ellas por debajo de los 24 años.

El mensaje de la campaña, que se difundirá este mes con carteles, 'banner', vídeos y cuñas en el ámbito digital y las redes sociales, parte de lo que la ministra de Sanidad definió como una «constatación preocupante» de los epidemiólogos. «Pese a que estas infecciones tiene como foco principal a los jóvenes, ellos no se sienten interpelados», comentó Mónica García. No son conscientes del riesgo que corren, sienten este problema de salud como algo ajeno y lejano a su realidad. En definitiva, esta discordancia entre riesgo y realidad hace que bajen la guardia y ahí es donde estos virus y bacterias «encuentran el terreno perfecto para seguir propagándose», añadió.

El objetivo, por tanto, es «desmontar creencias falsas», «hacer visible lo invisible» y fomentar la prevención y el autocuidado, para «reducir el caldo de cultivo en el que las ITS se acaban colando». Carteles con mensajes como «ya tendría que tener mala suerte...», «Clara es mi amiga de siempre, hay confianza...» o «Gonzalo y yo no lo usamos, muy raro sería...» terminan con un aviso «las infecciones de transmisión sexual no se ven, te confías...y se cuelan».

El ministerio, no obstante, sigue sin poner en marcha la entrega gratuita de condones a jóvenes que anunció hace un año

El primer equívoco que busca corregir la concienciación es que, a diferencia de lo que muchos jóvenes creen, sífilis o gonorrea no son males del pasado, algo vinculado a otros tiempos y generaciones o cuya transmisión solo se da en ambientes marginales o entre determinados grupos de riesgo. Este error de apreciación, explicó García, «genera una falsa sensación de inmunidad» entre los chicos, el típico «a mí me va a pasar».

El siguiente error es pensar que se está a salvo solo porque se mantiene relaciones sexuales con «gente de confianza». Amigos, amigos de amigos, conocidos, compañeros. Se baja la guardia y ahí surge el problema. «El hecho de que una persona nos caiga bien, tenga valores parecidos a los nuestros o forme parte de nuestro círculo cercano no significa que no pueda ser portadora de una ITS, aunque no lo sepa», aclaró la ministra.

El tercer mensaje es que hay que convertir en algo habitual hacerse controles y test periódicos para lograr una detección precoz en caso de contagio, que asegura mejores tratamientos y permita cortar la espiral de contagios. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas infecciones, sobre todo la clamidia y la gonorrea, no dan síntomas y están ahí durante semanas sin dar señales. «Puedes tener una ITS, no notar nada y mientras tanto estar contagiando sin saberlo», explicó.

Sin fecha para el reparto

Pese a tener claro que es urgente cortar la alta transmisión entre los jóvenes y que los expertos coinciden en que un arma clave para ello puede ser el fomento del preservativo en las relaciones sexuales, hábito con un uso excesivamente escaso entre estos colectivos, el Ministerio de Sanidad sigue sin activar el programa de entrega gratuita de condones a los chicos de 16 a 22 años que anunció hace más de un año y que contaba con tener en marcha antes de las Navidades pasadas. García se limitó hoy a decir que siguen trabajando en ello.

Los responsables de Sanidad prometieron el año pasado que dedicarían 10 millones de euros a poner en marcha este programa. Aunque nunca llegaron a dar todos los detalles, apuntaron a que un posible sistema de distribución de los preservativos podría ser su entrega en farmacias, estableciendo un cupo temporal de condones vinculado a la tarjeta sanitaria, de una manera similar a como se repartieron mascarillas gratuitas durante la pandemia de coronavirus.