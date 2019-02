Las 12 aplicaciones imprescindibles para ponerse en forma No busques más. Aquí tienes el listado de apps para hacer ejercicio definitivas. A ello hay que sumar una alimentación adecuada y un descanso reparador DV Domingo, 24 febrero 2019, 08:40

1

Centr

Fitness, meditación y comida sana. Ese el el foco de la aplicación de ejercicio y cultura 'healthy' que acaban de lanzar Elsa Pataky y su marido Chris Hemsworth. Se llama Centr y es una plataforma gratuita y personalizada en la que, gracias a un grupo de expertos, podrás recibir un plan específico de ejercicios, consejos y atención continua. «@CentrFit te brinda acceso al mismo equipo de expertos en salud y bienestar con los que he tenido la suerte de aprender a lo largo de los años y que me han inspirado para vivir una vida más saludable y feliz», ha dejado escrito Hemsworth en su Instagram a modo de presentación de la aplicación. En este grupo de expertos están algunos tan conocidos como Gunnar Peterson, entrenador personal del clan Kardashian, el chef Can Churchill o la profesora de yoga Elsa Tahl Rinsky. Una de las apps para hacer ejercicio que darán más que hablar.

2

Daily Yoga

Esta aplicación es ideal para aquellos a los que les gusta el yoga pero no disponen de tiempo para ir a clase. Ofrece vídeos de clases de yoga en HD con diferentes niveles niveles de intensidad y dispone de una base de datos con 300 asanas (posturas) con sus respectivas explicaciones e imágenes. De todas las apps para hacer ejercicio esta para hacer Yoga es de nuestras favoritas.

3

8fit

Esta app la creó en 2017 el español Pablo Villaba y obtuvo el premio a la mejor aplicación tanto en la Apple Store como en la tienda de aplicaciones de Google. En esencia de trata de tener un entrenador personal en el móvil que ofrece rutinas de entrenamiento y dietas diseñadas por nutricionistas. Esos entrenamientos y esas dietas se diseñan en virtud de la meta que persigue cada uno: tonificar, ganar masa muscular, perder peso… Tiene dos versiones, una gratuita y otra que cuesta 60 años al año que permite una total personalización.

4

Endomondo

Es una de las aplicaciones más populares entre los runners y los aficionados al ciclismo. Ofrece planes de entrenamiento específico con distintos grados de intensidad hasta alcanzar metas. En su versión estándar ofrece un cuidado resumen de parámetros como tu gasto calórico mensual, las distancias recorridas o los récords personales, mientras que en la versión premium cuenta con servicio de atención VIP, información meteorológica y la posibilidad de participar en desafíos con otros usuarios. Una de las apps para hacer ejercicio más completas.

5

Freeletics

En Freeletics, el usuario marca cuál es su nivel físico y qué objetivos quiere conseguir y la app te ofrece hasta mil ejercicios diferentes sin necesidad de usar ni aparatos ni pesas. Eso facilita entrenar en casi cualquier lugar. Ofrece suscripciones de un mes y de un año que se pueden ampliar en culquier momento. También ofrece gratis una opción Coach con acceso a bodyweight, running y gym.

6

My Fitness Pal

Aunque es una app más volcada en la alimentación que en el ejercicio, My Fitness Pal, avalada por Under Armour, tamibén incluye rutinas de ejercicio para que te pongas medianamente en forma. De todas formas, su función principal es controlar lo que comes (es un cuentacalorías de manual) y que puedas ir viendo los progresos. Lo de ver es literal, porque la aplicación permite subir fotos tuyas para que veas si tanto trabajo está resultando adecuado.

7

Nike Run Club

Es una de las aplicaciones de running más populares y si te has comprado un Apple Watch Nike ya la tienes instalada en tu smartwach. Consiste en una serie de retos –correr 15 kilómetros en una semana, 50 en un mes…– en los que no solo compites contigo mismo, sino también con el resto de usuarios de Nike Run Club. Y por si te falta motivaciones, regalar pares de zapatillas a los que primero completan restos especiales. Una de las apps para hacer ejercicio más longevas y actualizadas.

8

Powerlift

Como no solo de bici, de correr y de buena alimentación vive el hombre healthy., ¿por qué no incorporar también el levantamiento de peso a tus rutinas?. Para usar Powerlift debes tener unos mínimos conocimientos sobre levantamiento de peso. Si es así, puedes organizar rutinas de entrenamiento con las que realizar levantadas desde el primer momento. Eso sí, requiere rigor a la hora de apuntar los hitos conseguidos para que la app sea realmente eficaz. Cuesta 11 euros.

9

Runtastic

Es, posiblemente, una de las mejores aplicaciones para iniciarse en el running. Aparte de una aplicación con una guía completa de entrenamientos, ofrece estadísticas, rutas, audios, vídeos para motivarse, actividades personalizadas. La suscripción anual a la versión premium cuesta 49,90 €. Una de las apps para hacer ejercicio imprescindible si eres runner.

10

Seven

¿Tienes siete minutos al día? Pues para esta aplicación es tiempo más que suficiente para ponerse en forma. Seven ofrece tres planes de entrenamiento (Ponte en forma, Empieza a perder peso y Ponte fuerte) y, en esencia, es como si tuvieras un instructor en la pantalla de tu smartphone animándote a cumplir tus objetivos.

11

Strava

12

Zombies, run!

La aplicación perfecta para quien busca cualquier excusa para pasar la tarde tirado en el sofá. Al estilo de los videojuegos, Zombies, run! crea un universo de realidad aumentada en la que el usuario es un superviviente en una ciudad plagada de zombies y la única forma de sobrevivir es correr para conseguir agua, comida y medicinas. Las instrucciones las recibes mediante audios (únicamente en inglés), pero siempre puedes consultar la pantalla de tu móvil para acceder a las funciones de recorrido, tiempo y calorías quemadas.