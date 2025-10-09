Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La farmacéutica Amaia Malet realiza un test de VIH a una joven. Iñigo Royo

«Nos sorprende que muchos universitarios no conozcan ni el VIH»

Farmacéuticos guipuzcoanos han llevado la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual al campus de la UPV/EHU donostiarra

Yanire Bachiller

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:59

Entre curiosidad y vergüenza, cientos de estudiantes de la UPV/EHU se han acercado estos días al puesto informativo que el Colegio Oficial de Farmacéuticos ... de Gipuzkoa (COFG) ha instalado en el campus donostiarra. En el marco del Día de las Universidades Saludables, una decena de farmacéuticos y farmacéuticas ha ofrecido información y y pruebas rápidas de VIH y sífilis para concienciar sobre las infecciones de transmisión sexual y la importancia de su detección precoz en esta acción de educación sanitaria y promoción de la salud.

