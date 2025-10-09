«Nos sorprende que muchos universitarios no conozcan ni el VIH»

Entre curiosidad y vergüenza, cientos de estudiantes de la UPV/EHU se han acercado estos días al puesto informativo que el Colegio Oficial de Farmacéuticos ... de Gipuzkoa (COFG) ha instalado en el campus donostiarra. En el marco del Día de las Universidades Saludables, una decena de farmacéuticos y farmacéuticas ha ofrecido información y y pruebas rápidas de VIH y sífilis para concienciar sobre las infecciones de transmisión sexual y la importancia de su detección precoz en esta acción de educación sanitaria y promoción de la salud.

«Al principio a algunos les daba un poco de reparo acercarse», reconocía Xabier Aizpurua, farmacéutico del COFG. «Pero cuando una persona se animó a hacerse el test, enseguida se formó cola. Hemos querido mostrar cómo se realizan estas pruebas en la farmacia y se han agotado los test», explicaba. Según Aizpurua, las preguntas más habituales giran en torno al VIH y la sífilis, aunque también hay «sorpresa» por otras infecciones menos conocidas.

El primer día ofrecieron información a un centenar de estudiantes y realizaron veinte test rápidos. «Hoy –por ayer– hemos traído cuarenta más», explicaban las farmacéuticas Garbiñe Olano y Amaia Malet en la segunda jornada. En Euskadi, 60 farmacias ofrecen este servicio en convenio con el Departamento de Salud, 19 de ellas en Gipuzkoa. «Quizá si fuéramos en grupo sí que nos animaríamos a hacérnosla, solas da un poco más de vergüenza», admitían varios estudiantes de Psicología. «Queremos que sepan que pueden acercarse sin miedo. La confidencialidad está garantizada y el resultado se conoce en veinte minutos», añadía Olano. «Normalmente no acuden a la farmacia, así que venir al campus es una forma de llegar a ellos», agregaba.

¿Contagian los besos?

Los profesionales coincidían en que la falta de información y los tabúes siguen presentes entre los más jóvenes. «Nos encontramos con universitarios que toman anticonceptivos pero no son conscientes de que eso no previene contagios. Por eso es tan importante este tipo de charlas y espacios», señalaba Aizpurua. «Nos sorprende que algunos universitarios no conozcan ni el VIH o piensen que las pastillas anticonceptivas protegen de las ITS», añadía Malet. «También nos preguntan si hay riesgo con los besos, el sexo oral o cuando no hay eyaculación. Es importante explicar que cualquier práctica sexual sin protección puede implicar contagio, incluso si no hay síntomas visibles».

Por su parte, Larraitz Alzate, otra de las farmacéuticas participantes, subrayaba que «entre los jóvenes hay mucha desinformación». Pensaban que el VIH era la infección más conocida, pero «muchos ni siquiera saben bien en qué consiste». Alumnos de la universidad comentaban que «nos sonaba algo del Sida, pero no sabíamos que había tantas infecciones distintas». Algunas de esas infecciones son, por ejemplo, la clamidia, gonorrea, virus del papiloma humano o la infección gonocócica.

«Hablar de salud sexual es informar de todas las infecciones que se pueden prevenir, que también están en aumento y, en muchos casos, no presentan síntomas», añadía Malet. «Cada vez hay más casos de gonorrea y clamidia, pero parece que pasan desapercibidas».

Entre los estudiantes, la reacción era de sorpresa. «No sabíamos que en las farmacias se podían hacer estas pruebas», reconocían dos alumnas de Filosofía. «En el colegio nos hablaron de sexualidad, pero de forma muy superficial. Es la primera vez que nos hablan de algo así». Alzate contaba que algunos universitarios lo poco que han aprendido ha sido en redes sociales, por lo que «quizá ahí es donde tengamos que empezar a comunicar más», apuntaba.

Aumento de las infecciones

La iniciativa llega en un momento en que las infecciones de transmisión sexual van en aumento en Euskadi. Según la Memoria 2024 del Plan Vasco de Sida e ITS, las infecciones por clamidia (3.000 casos), gonorrea (1.861) y sífilis (490) se han duplicado, con una mayor incidencia en el grupo de edad de 20 a 34 años.

«Es cuestión de responsabilidad personal. Si has tenido una práctica de riesgo, lo mejor es hacerse las pruebas o acudir al centro de salud cuanto antes», resumía Amaia Malet. «Muchas veces el foco está puesto solo en evitar embarazos, pero no en prevenir las ITS, y ese es uno de los motivos del repunte de casos. Hablar de esto cara a cara, en un entorno joven y cercano es el primer paso para cambiarlo», insistía Olano.