¿Cómo cocer los espárragos blancos?

Los espárragos blancos son una de las joyas de la huerta navarra y ahora que comienza la primavera arranca la temporada para degustar este producto fresco, un auténtico manjar en esta estación pero que debe ser pelado y cocido en su punto para disfrutar de su ternura y su sabor en todo su esplendor.

Cocer espárragos frescos

Lavar y secar: Lo primero de todo es lavar y secar los espárragos, ya que normalmente suelen venir con restos de tierra. Una vez limpios, hay que pelar la piel superficial. Para ello lo ideal es utilizar un pelapatatas y descartar las primeras capas. También nos sobrará la parte superior del fruto, que no se come. Hay que calcular unos cuatro centímetros, aunque si presionamos y cortamos a mano, el espárrago cederá por la zona que debemos descartar.

Hervir: Una vez preparados, es el momento de hervirlos. Lo mejor es emplear una cazuela alta y es importante que todos los espárragos que hemos seleccionado sean más o menos del mismo grosor, para que no haya diferencias en la cocción. Al agua añadiremos media cucharada de sal y un cuarto de azúcar por cada litro de agua que empleemos. Cuando esta empiece a hervir, añadiremos los espárragos. 10 o 15 minutos serán suficientes y se pueden retirar. Es importante comprobar antes con un tenedor si el punto de cocción es el adecuado. Resulta fundamental que no se pasen, puesto que en ese caso quedan aguados y no tienen buen aspecto.

Reposo: Tras dejarlos reposar otros cinco minutos en agua, se pueden retirar a un papel absorbente para quitar el exceso de agua y una vez escurridos estarán listos para emplatar.

Cómo comer espárragos frescos cocidos

Los espárragos pueden disfrutarse de 1.000 maneras. Los frescos muchas veces se sirven templados, sin dejarlos enfriar del todo como los que son en conserva. Y se pueden acompañar de muchas maneras.

Una de las clásicas es preparando una buena vinagreta, pero la mayonesa, la salsa rosa o el queso feta pueden ser también acompañantes ideales para este producto navarro.

Ahora que entramos en el mes de abril es el momento idóneo para hacerse con unos espárragos frescos que son uno de los máximos exponentes de la rica huerta navarra.