El consejo del psicólogo Walter Riso ante personas que te ignoran: «Mantén una distancia emocional, su opinión ya no te importa»

El reconocido psicólogo clínico Walter Riso (74 años, Nápoles), ofrece lo que define como una poderosa herramienta para afrontar el maltrato o la indiferencia ajena: la distancia emocional. Sus enseñanzas, plasmadas en obras como 'Los 7 pilares del amor propio', invitan a una profunda conexión interna para desvincularse de la necesidad de aprobación externa.

En un reciente mensaje, Riso aborda la situación común de sentirse minimizado por otra persona y propone una estrategia radicalmente interna. «Estás frente a una persona, cualquiera sea, que en un momento dado te o te trata mal o te ignora o te demuestra como alejamiento o no te hace sentir bien. Y tú habías puesto ahí mucha expectativa y lo tienes al frente,... pues aléjate». Pero esta separación, aclara, no es física. «No te tienes que salir corriendo por la puerta, no es distancia física, es distancia emocional».

La propuesta de Riso es una introspección profunda: «Ve hacia adentro, ve hacia quién eres, ve hacia tu historia, hacia tu amor propio, a tus luchas, a tus recuerdos fundamentales. Ve a tu microcosmos, que es un gran cosmos interior, y navegas un rato mientras la otra persona está al frente ignorándote». Mientras el otro sigue con su actitud, el individuo se sumerge en el amor más profundo: el propio. «Tú estás contigo misma, contigo mismo, en el más profundo de los amores, que es el amor propio».

Una renovada independencia emocional

Tras este viaje interno, que subjetivamente puede sentirse mucho más largo que unos segundos, uno «vuelve» con una nueva perspectiva. Riso sugiere frases para expresar esta renovada independencia emocional. «Ya no me importas, me importas un rábano. Tu opinión ya no me importa. Tu mirada me traspasa. Soy un banco de niebla. El tono de tu voz es plano». Esta capacidad de indiferencia surge de la reconexión con uno mismo.

El mensaje final del psicólogo es una declaración de autonomía y bienestar personal: «Cuando regresas eres capaz de decir, 'Estuve lejos.' Muy lejos. Muy lejos de ti. ¿Qué es muy lejos de ti? Es estar muy cerca de mí. Y chao. Si te he visto, no me acuerdo. No le vienes bien a mi vida...». Este enfoque subraya la importancia de «construir una relación profunda y enriquecedora con uno mismo, basada en el cuidado personal, el respeto y la aceptación incondicional», invitando a «dejar de buscar aprobación externa y a empezar a cuidarnos desde adentro».

Walter Riso, autor de libros como 'Amar o depender' o 'Despegarse sin anestesia', continúa siendo una voz influyente en el ámbito de la psicología, promoviendo la resiliencia emocional a través del fortalecimiento del amor propio.

