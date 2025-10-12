Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer se somete a una mamografía en Osakidetza. IREKIA

El 9% de vascas necesitan pruebas adicionales al cribado de mama y son citadas en «una semana»

Osakidetza garantiza que «en todos los casos nos ponemos en contacto» con las mujeres, sea cual sea el resultado, frente a lo ocurrido en Andalucía con un caos que afecta a 2.000 féminas

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Tras el cribado de cáncer de mama que realiza Osakidetza, «en todos los casos nos ponemos en contacto con las mujeres», independientemente de que ... el resultado sea positivo, negativo o dudoso. Así lo aseguran a esta periódico fuentes del departamento vasco de Salud, que recuerdan que Euskadi «es un referente en políticas de cribado». Como en la mayoría de comunidades autónomas, los protocolos del País Vasco en esta materia establecen estas comunicaciones y pruebas adicionales en un corto plazo de tiempo en el caso de que los resultados no sean concluyentes. Es lo que ocurre con alrededor de un 9% de las vascas que se someten a este tipo de pruebas, y que son citadas por teléfono «en un plazo aproximado de una semana» en caso de ser necesarias pruebas radiológicas complementarias. «Los tiempos son algo en lo que se ha trabajado y se sigue trabajando mucho», agregan desde la consejería.

