Un perro a la entrada de la unidad de salud mental del Hospital de Eibar. Morquecho

Osakidetza ampliará con tres psicólogos más la Red de Salud Mental de Gipuzkoa

El año pasado en el territorio se atendieron más de 150.000 consultas en este nivel asistencial

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:38

Osakidetza va a ampliar la plantilla de la red de salud mental de Euskadi con una trintena de psicólogos más. Tres de ellos se incorporarán ... a Gipuzkoa, 18 a Bizkaia y los restantes 10 harán lo propio en Álava. Estos profesionales se sumarán a los 6 psiquiatras y 4 psiquiatras infantiles que ya se han incorporado a centros de salud de la red de salud mental extrahospitalaria a través de la OPE específica para cubrir plazas de difícil cobertura que se ha llevado a cabo este pasado verano.

