Osakidetza ampliará con tres psicólogos más la Red de Salud Mental de Gipuzkoa

Osakidetza va a ampliar la plantilla de la red de salud mental de Euskadi con una trintena de psicólogos más. Tres de ellos se incorporarán ... a Gipuzkoa, 18 a Bizkaia y los restantes 10 harán lo propio en Álava. Estos profesionales se sumarán a los 6 psiquiatras y 4 psiquiatras infantiles que ya se han incorporado a centros de salud de la red de salud mental extrahospitalaria a través de la OPE específica para cubrir plazas de difícil cobertura que se ha llevado a cabo este pasado verano.

La red de salud mental de Osakidetza está integrada actualmente por aproximadamente 1.600 sanitarios, de los cuales uno de cada cindo con especialistas en psiquiatría. Esto sitúa a Euskadi a la cabeza en atención psiquiátrica a nivel estatal, con una ratio de 15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. La media del Estado se sitúa en 9,27.

El pasado año, la Red de Salud Mental de Euskadi atendió más de medio millón de consultas de alrededor de 120.000 pacientes diferentes. De ellas, 28.994 fueron primeras citas y 499.507 consultas sucesivas. Por territorios, Gipuzkoa atendió 151.983, Bizkaia 292.793 y Álava 85.223. Entre las patologías más tratadas están los trastornos graves de ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como adicciones, tanto en población adulta como infancia y adolescencia.

Los datos los ha dado a conocer este jueves el consejero de Salud, Alberto Martínez, durante su visita a las obras del Hospital Psiquiátrico de Zamudio, para las que el Gobierno Vasco ha invertido 9,6 millones de euros.

Psicólogos en ambulatorios

Pero la incorporación de estos 31 profesionales de la salud mental no es la única novedad en este ámbito. A corto plazo, Osakidetza tiene previsto la incorporación de 9 profesionales con perfil de Psicólogo en los centros de salud y ambulatorios para dar respuesta a las necesidades que plantea la población con malestar emocional (situaciones de estrés, ansiedad, insomnio…).

Será la primera vez que la Atención Primaria incorpore a estos profesionales a su plantilla, que complementarán la labor de los Psicólogos Clínicos de los centros de la red de salud mental extrahospitalaria y en los propios hospitales. Tras el cierre ayer de las listas de contratación se han apuntado un total de 1.550 profesionales para poder acceder a dichas plazas.

Los nueve psicólogos se incorporarán en breve a la red de Atención Primaria a través de una primera experiencia piloto, dando cobertura a 15 centros de salud, concretamente, 5 en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa, Hondarribia); 2 en Álava (Lakuabizkarra, Salburua) y 8 en Bizkaia (Repelega, Castaños, Otxoarkoaga, Rekalde, Solokoetxe, Gernikaldea, Basauri-Kareaga y Basauri Ariz).

El objetivo es que estos sanitarios sean los referentes del bienestar emocional de los pacientes en los ambulatorios y actuarán de manera escalonada entre el profesional de Medicina de Familia –que será quien derive a su paciente al psicólogo- y la atención especializada en los centros de la Red de Salud Mental ambulatoria, destinados a la atención de casos más complejos.