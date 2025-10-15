Osakidetza licitará «este mes» la compra de dos nuevas resonancias magnéticas para Gipuzkoa

Osakidetza adjudicará «este mes» de octubre la licitación para la compra de dos nuevas resonancias magnéticas en Gipuzkoa, que supondrán una inversión de 5 millones ... de euros. Estas nuevas unidades «reforzarán la capacidad diagnóstica de la red sanitaria pública, permitirán reducir las listas de espera y mejorarán la atención al paciente, avanzando hacia un sistema más moderno, eficiente y cercano», ha señalado este miércoles el Departamento de Salud mediante un comunicado.

La decisión responde a la necesidad de renovar el equipamiento tras la avería de una de las resonancias ubicadas en Gipuzkoa, cuando una inundación por la rotura de una tubería en el complejo del Hospital Donostia averió una de las tres máquinas que prestaban servicio en el centro donostiarra. Desde entonces, la lista de espera en el territorio no ha hecho más que crecer, también entre los pacientes oncológicos. Una situación que se ha agravado en los meses de verano porque a la falta de una de las máquinas se le ha sumado el cierre de turnos en Osatek, denunciado por varios sindicatos.

Para hacer frente a esta situación, Osakidetza ha impulsado la licitación para la compra de dos nuevos aparatos de radiodiagnóstico. En el marco de este proceso, el Gobierno Vasco ha recibido cuatro propuestas de empresas proveedoras que actualmente están siendo analizadas en detalle. La adjudicación se realizará «a lo largo de este mes» de octubre, y el contrato incluirá tanto el suministro de la tecnología como su instalación y puesta en marcha «para la próxima primavera».

La incorporación de estas dos nuevas máquinas en Gipuzkoa se enmarca en la necesidad de renovar el equipamiento tras la avería de una de las resonancias ubicadas en Donostia en febrero, «cuyo coste de reparación resultaba prácticamente equivalente al de adquirir un equipo nuevo».

Estos dos equipos se caracterizan «por su alta precisión y rapidez, lo que permitirá realizar exploraciones con mayor calidad y comodidad para los pacientes, reduciendo significativamente los tiempos de espera», según han informado desde Salud.

Según las cifras facilitadas por Osakidetza, el 31 de diciembre de 2024 había 12.899 personas en lista de espera para resonancias magnéticas en Gipuzkoa; el 31 de enero de 2025 las listas disminuyeron a 12.688 personas; pero a 31 de marzo, últimos datos disponibles, esa cifra se había incrementado hasta las 13.015 personas.

El propio consejero de Salud, Alberto Martínez, reconoció el pasado marzo en una respuesta parlamentaria que un niño de 3 años que sufrió un atropello fue trasladado del Hospital Donostia a Pamplona por las dificultades de que Osatek realizara una resonancia de urgencia.

Arrasate y Tolosa

Actualmente, en Gipuzkoa hay seis equipos que realizan resonancias magnéticas: cuatro en Donostia –eran cinco hasta que uno se averió y no se ha podido reparar–, uno en Zumarraga y otro en Eibar. Los cuatro equipos ubicados en la capital, como es lógico, son los más demandados y los que acumulan también una lista de espera más extensa. En la sede de Osatek, en el Hospital Donostia, hay dos equipos operativos, otro presta servicio en Onkologikoa y el quinto de la capital se ubica en el ambulatorio de Amara Berri. Además, hay un equipo de radiodiagnóstico en Eibar y otro en Zumarraga.

En los próximos años también los nuevos hospitales públicos proyectados en Tolosa y Arrasate contarán con resonancia. Es decir, en tres o cuatro años Gipuzkoa podría pasar de los seis equipos actuales a contar con diez.