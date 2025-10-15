Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una sanitaria accede a la sede de Osatek en el Hospital Donostia. Arizmendi

Osakidetza licitará «este mes» la compra de dos nuevas resonancias magnéticas para Gipuzkoa

Salud instalará estos dos nuevos aparatos de radiodiagnóstico en el territorio para aliviar los retrasos tras la avería que sufrió en febrero uno de los aparatos del Hospital Donostia

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:31

Comenta

Osakidetza adjudicará «este mes» de octubre la licitación para la compra de dos nuevas resonancias magnéticas en Gipuzkoa, que supondrán una inversión de 5 millones ... de euros. Estas nuevas unidades «reforzarán la capacidad diagnóstica de la red sanitaria pública, permitirán reducir las listas de espera y mejorarán la atención al paciente, avanzando hacia un sistema más moderno, eficiente y cercano», ha señalado este miércoles el Departamento de Salud mediante un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  4. 4

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  7. 7 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  8. 8 El deporte perfecto a partir de los 60, según un estudio de Harvard: no es caminar ni correr
  9. 9 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  10. 10

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Osakidetza licitará «este mes» la compra de dos nuevas resonancias magnéticas para Gipuzkoa

Osakidetza licitará «este mes» la compra de dos nuevas resonancias magnéticas para Gipuzkoa