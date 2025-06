El número de test rápidos de VIH que se realizan en farmacias vascas cae a la mitad desde la pandemia

Un pequeño pinchazo en el dedo, del que se obtienen unas gotas de sangre que se depositan en una tira reactiva. Es el sencillo paso ... que se sigue a diario en 19 farmacias de Gipuzkoa para detectar de manera fácil y sencilla nuevos casos de VIH. En unos 20 minutos se sabe el resultado de la prueba, todo ello en un entorno de privacidad. Euskadi fue pionero a nivel europeo en realizar en las boticas este tipo de pruebas. El programa fue promovido en 2009 por el Departamento vasco de Salud con la colaboración de los tres colegios oficiales de farmacéuticos de la CAV y tuvo una acogida inmejorable. Pero desde la irrupción del coronavirus la situación ha cambiado drásticamente.

El número de test rápidos de VIH que se realizan en las farmacias vascas se ha reducido a la mitad desde la pandemia. El dato es alarmante. Si en el periodo 2015-2019 las boticas llevaron a cabo 12.368 pruebas, entre 2019 y 2024 el número de autotest cayó a 5.092. Desde el Departamento de Salud hablan de «un descenso notable que se produjo de forma súbita» con motivo del Covid-19 «y que se mantiene en la actualidad», por lo que inciden en la importancia del diagnóstico precoz para revertiru esta situación.

En esta línea, Osakidetza recuerda que «la única manera» de saber si una persona tiene la infección por VIH «es a través de una prueba específica». El pasado año se realizaron 1.009 test rápidos en las farmacias de Euskadi, el 31,2% en Gipuzkoa, el 16,7% en Araba y más de la mitad, el 50,1% en Bizkaia. Gipuzkoa. La mayoría de los usuarios de este tipo de pruebas son hombres, en torno al 80%, con una edad media de 41,1 años (el 41,9% son hombres que tienen sexo con hombres). Del total de pruebas que se realizaron, en el 0,8% de los casos el resultado fue positivo.

La accesibilidad y la rapidez en el resultado son dos de los aspectos más valorados de las personas para la realización del test en una farmacia, seguido del anonimato del mismo y la seguridad y confianza que aporta la botica a los ciudadanos que optan por hacerse allí las pruebas.

En la actualidad existen diferentes opciones para realizar una prueba de detección de VIH en Euskadi, bien acudiendo a un centro sanitario de Osakidetza y solicitar una analítica, o realizando una prueba rápida que, además de en ONGs (Bizkaisida, Sidalava, Gehitu), también está disponible en una red de 60 farmacias en Euskadi: 19 en Gipuzkoa, 32 en Bizkaia y 9 en Araba.

El director de Farmacia del Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza, ha destacado el papel fundamental de las farmacias en la prevención y en la detección precoz del VIH y ha apostado por potenciar a las farmacias como agentes de salud, agradeciendo a los farmacéuticos por la labor que vienen realizando durante los 15 años que lleva en vigor este programa de detección precoz en las boticas de Euskadi.

«Uno de los retos para luchar frente a esta pandemia es diagnosticar a todas aquellas personas que han contraído la infección. Por ello consideramos necesario promover y facilitar la realización de pruebas de VIH en todas las alternativas posibles y, en este sentido, las farmacias comunitarias pueden ser una opción interesante para muchas personas, ya que además permite realizar la prueba de manera anónima», asergura Oskar Ayerdi, coordinador del Plan del SIDA e ITS de Osakidetza.

Por su parte, el presidente del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, Miguel Ángel Gastelurrutia, incide en que sigue siendo muy importante el diagnóstico de la infección por VIH lo más tempranamente posible «y la farmacia es un lugar idóneo para realizarse dicha prueba». El hecho de que el VIH se esté transformando en una enfermedad crónica, apunta, «no debe hacernos olvidar que es una infección de transmisión sexual (ITS) más y, por tanto, es fundamental recordar la necesidad de utilizar medidas de prevención, como puede ser el preservativo, etc.».

Las infecciones, al alza

Osakidetza ha elaborado nuevo material para la ciudadanía que estará disponible en las farmacias y donde se recoge información sobre el VIH y el procedimiento para la detección precoz. Además, de explicar qué hacer ante un resultado positivo de una prueba rápida. También se incluyen algunas estrategias incorporadas más recientemente en el ámbito de la prevención como la posibilidad de la profilaxis post-exposición, o la profilaxis pre-exposción (PrEP), un medicamento antirretroviral que se administra a personas expuestas a un alto riesgo de contraer el VIH.

En cuanto a los tratamientos, todavía no se ha logrado un medicamento que elimine definitivamente el virus. Los tratamientos antirretrovirales, existentes hoy en día, actúan bloqueando la multiplicación del virus y frenan el avance del VIH en el organismo. Habitualmente el tratamiento comienza en el momento del diagnóstico y hay que continuar tomándolo durante toda la vida.

La accesibilidad y eficacia de estos tratamientos antirretrovirales permiten que las personas con VIH tengan la carga viral indetectable, y de esta manera no transmitan el virus a otras personas.

Euskadi tiene un serio problema de infecciones de transmisión sexual (ITS). El número de diagnósticos de estas patologías, que pueden tener consecuencias graves y duraderas si no se tratan a tiempo, no ha parado de aumentar cada año desde comienzos de este siglo, con un fuerte acelerón desde mediados de la década pasada y con un crecimiento desbocado en los últimos dos años. Las dos ITS con mayor incidencia en España, la gonorrea y la clamidia, están disparadas y el País Vasco es la tercera comunidad autónoma donde más infecciones se contabilizan.

El VIH se ha convertido en la actualidad en una infección de transmisión sexual, ya que la vía de transmisión más frecuente es a través de relaciones sexuales sin preservativo. Pese a los avances logrados en los últimos años, el 7,5% de los casos están todavía sin diagnosticar, y de los casos que sí se detectan la mitad se hace de manera tardía, alertó hacer unos meses el propio Departamento de Salud.