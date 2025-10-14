Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Martínez y la ministra García, durante una reunión. Irekia

El Ministerio de Sanidad «revisará» el cálculo del pago por la atención sanitaria entre comunidades tras el plante de Euskadi

El consejero Martínez se muestra «satisfecho» y desvela que el Comité de Seguimiento del Fondo de Cohesión se reunirá de forma extraordinaria para abordar los datos y criterios que se establecen para el cómputo

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 15:23

Comenta

El plante del Gobierno Vasco ha surtido efecto. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, anunció ayer que su departamento frenará el pago ... de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades al considerar que el criterio del Ministerio capitaneado por Mónica García es erróneo. El argumento esgrimido por el Ejecutivo autonómico es sencillo: Euskadi ha pagado 169 de los 312 millones a los que se elevó este fondo entre 2012 y 2022, y lo consideran abusivo. Así que, finalmente -y tras las críticas públicas de Martínez- el Ministerio del ramo «revisará» el cálculo del pago por la atención sanitaria entre comunidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: Â«Solo juntos tiene sentidoÂ»
  2. 2 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  3. 3

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  4. 4 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  5. 5

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  8. 8 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ministerio de Sanidad «revisará» el cálculo del pago por la atención sanitaria entre comunidades tras el plante de Euskadi

El Ministerio de Sanidad «revisará» el cálculo del pago por la atención sanitaria entre comunidades tras el plante de Euskadi