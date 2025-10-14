El Ministerio de Sanidad «revisará» el cálculo del pago por la atención sanitaria entre comunidades tras el plante de Euskadi

El plante del Gobierno Vasco ha surtido efecto. El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, anunció ayer que su departamento frenará el pago ... de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades al considerar que el criterio del Ministerio capitaneado por Mónica García es erróneo. El argumento esgrimido por el Ejecutivo autonómico es sencillo: Euskadi ha pagado 169 de los 312 millones a los que se elevó este fondo entre 2012 y 2022, y lo consideran abusivo. Así que, finalmente -y tras las críticas públicas de Martínez- el Ministerio del ramo «revisará» el cálculo del pago por la atención sanitaria entre comunidades.

Así lo ha desvelado este martes el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha dado cuenta de la reunión mantenida ayer en Madrid entre el Secretario de Estado de Sanidad y el Viceconsejero de Gobernanza y Sostenibilidad. En dicho encuentro, ha dicho Martínez, el Ejecutivo central planteó la revisión del cálculo y de la liquidación. De hecho, en el próximo Consejo Interterritorial -al que Euskadi no acudirá- se tendría que haber aprobado la liquidación prevista y ayer también se acordó retirar ese punto del orden del día. Además, el compromiso del Ministerio es convocar de forma extraordinaria al comité de seguimiento del Fondo de Cohesión «de una forma monográfica» para tratar «cuáles son los requisitos, los niveles de datos y criterios que se establecen para el cómputo».

«Estamos satisfechos de que por parte del Ministerio se adhieran a la revisión del sistema, que retiren el punto del orden del día del Consejo Interterritorial y, por otro lado, que establezcan una convocatoria extraordinaria del Comité de Seguimiento», ha manifestado Martínez, que se ha mostrado «esperanzado» de que, en dicho encuentro, se pueda valorar «con rigor» cuáles son los aspectos metodológicos y de datos que se tienen en cuenta para hacer el cómputo real de los gastos sanitarios y farmacéuticos que generan sus ciudadanos en otras regiones.

El consejero de Salud ha vuelto a mostrar su desacuerdo con el sistema porque, ha dicho, «el cómputo que se genera es excesivo». «169 millones frente a 312: esto implica que hemos pagado más que el resto de todas las comunidades autónomas juntas», ha criticado Martínez, que lo ha descrito de una forma aún más gráfica, Euskadi ha pagado lo mismo que Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia juntas.