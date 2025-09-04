Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sara Manzano y Elordi García, en uno de los talleres que organizan.

«Hablar de salud sexual sigue siendo un tabú en las consultas oncológicas»

El 91% de las personas afectadas por cáncer afirma no haber recibido ninguna información médica sobre cómo afectan los tratamientos en su vida sexual

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Cuando Elordi García recibió el diagnóstico de leucemia, nadie le informó de que iba a perder la fertilidad a consecuencia de los tratamientos. Ni siquiera ... le dijeron que podía congelar sus óvulos. A Sara Manzano, también diagnosticada de leucemia con 29 años, le ocurrió lo mismo. «Esto a día de hoy sigue pasando. No se da la información porque los médicos entienden que no hay tiempo para ese proceso. Por no hablar de la falta de acompañamiento emocional, el dolor durante las relaciones sexuales, los cambios corporales tras cirugías invasivas o una menopausia precoz que no te explican», lamenta la lazkaotarra Elordi García, periodista y autora del libro 'Imparable hasta la médula'. Su diagnóstico llegó hace tiempo, en 2012, pero cuando toca hablar del «derecho a una vida sexual plena» y de los problemas sexuales que generan los tratamientos oncológicos, observa que las cosas no han cambiado. Por eso decidió crear la asociación La Higuera junto a Sara Manzano, ambas supervivientes de leucemia, con la intención de reivindicar un tema que se tiende a guardar en la intimidad. La organización sin ánimo de lucro ha echado a andar a comienzos de este año –Elordi trabaja a caballo entre Madrid y Donostia– con el objetivo de visibilizar y acompañar, a través de talleres y asesoramiento, los efectos que provocan los tratamientos en la salud sexual, tanto a nivel físico como emocional. Una realidad «invisible» que las creadoras de este proyecto conocen bien. Para ellas la sexualidad es una parte «integral» de la salud y alzan la voz contra el «silencio» que existe a día de hoy sobre las secuelas del cáncer «en esta parcela tan íntima».

