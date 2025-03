Fernando Simón: «Con la información que teníamos, se hizo lo correcto»

Álvaro Soto Madrid Viernes, 14 de marzo 2025, 12:59 | Actualizado 13:25h. Comenta Compartir

Cinco años exactos después de que el Gobierno declarara el estado de alarma, Fernando Simón ha reaparecido este viernes para recordar aquellos días en que España se confinó mientras la covid-19 comenzaba a mostrar su cara más terrible y defender su gestión de la pandemia. «Con la información disponible, se hizo lo correcto», ha dicho Simón en el acto 'Cinco años después: memoria, aprendizaje y futuro de la covid-19', organizado por el Instituto de Salud Carlos III.

De la visibilidad más absoluta durante los primeros dos años de la covid, Simón pasó después, a partir de julio de 2021, a un segundo plano en su cargo de director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Allí, entre otras funciones, se ha dedicado a la prevención de una posible nueva pandemia. «El trabajo en el periodo interpandémico es muy importante, aunque nunca podremos estar preparados al 100%», ha explicado.

«Tuvimos muchas enseñanzas que son aplicables a nuestro día a día. En el mundo ya no hay llaneros solitarios. Estamos en un mundo global en el que se debe trabajar para equilibrar el desequilibrio que existe entre los países. No puede ser que Europa sea un lugar idílico y el resto del mundo, una pesadilla», ha agregado Fernando Simón, que ha estado acompañado por la ministra de Sanidad, Mónica García.

«Antes teníamos los radares apagados porque existía un cierto desprecio hacia la salud pública, que era la hermana pequeña de la sanidad. Ahora estamos mejor, más pendientes, pero no podemos ser triunfalistas porque todavía nos queda mucho por hacer», ha subrayado la ministra.

Simón niega que las decisiones tomadas en 2020 estuvieran influidas por criterios políticos. «Nunca defendí ni defenderé posiciones políticas que no se basen en el criterio científico. Al contrario, hubo propuestas políticas que los técnicos conseguimos que se pararan. Otra cosa es que conforme avanzaba la pandemia, entraron en juego otros factores», ha destacado, antes de resaltar la labor de los científicos frente a los «odiadores». «Los ha habido, pero no podemos dejar que dirijan o mediaticen a la sociedad. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo por los odiadores. Los científicos no pueden desaparecer de la escena». Desde un punto de vista persona, Simón cere que ha recibido «más agradecimientos que críticas» por su labor durante la pandemia.

Coincidiendo con el quinto aniversario de la covid, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo encargado de dirigir y coordinar las políticas de sanidad y que pronto comenzará a buscar director, un puesto para el que Fernando Simón no descarta presentar su candidatura.

«Todavía no lo he decidido, lo pensaré cuando salgan las bases. Lo que sé es que la agencia debe tener mucha credibilidad y eso no se consigue colocando a su director por amistad. La dirección debe elegirse mediante un proceso competitivo. Si se elige a dedo, yo no lo seré», ha indicado.