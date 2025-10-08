Las familias reclamarán responsabilidades a Osakidetza por no controlar la actuación de su enfermera

Las familias de los niños que no fueron vacunados por la enfermera de Kabiezes van a reclamar a Osakidetza que asuma su responsabilidad por estos ... hechos. Para ello, van a presentar en los próximos días un recurso contencioso-administrativo para iniciar así la vía judicial. Los progenitores consideran que fallaron los mecanismos de control internos del Servicio Vasco de Salud y que por ello la sanitaria pudo seguir durante más de un año simulando que vacunaba a los niños sin hacerlo.

Durante el juicio se conoció que Osakidetza había recibido quejas por el proceder de esta sanitaria un año antes de que fuera apartada de sus funciones y que hasta en tres ocasiones se le había pedido que se ciñese a los protocolos establecidos en materia de alimentación y vacunación infantil. Incluso se le había indicado a la supervisora de enfermería que supervisase la práctica profesional de esta sanitaria. También se supo que llevaba a tratamiento psiquiátrico desde junio de 2021. Los hechos por los que ha sido juzgada y absuelta, debido al trastorno delirante que padece, tuvieron lugar entre febrero de 2021 y septiembre de 2022.

Estos padres y madres de Santurtzi quieren que se esclarezca si la actuación de control llevada a cabo por el resto de profesionales y mandos de Osakidetza que trabajaban con la procesada fue la correcta. En caso de que no sea así, pedirán que Salud asuma responsabilidades. Si la justicia determina que toda la actuación de supervisión se ajustó a lo establecido, promoverán una modificación urgente de los protocolos para evitar que este tipo de situaciones se repitan, según ha indicado Aitzol Asla, letrado de las familias.

Y es que temen que la sentencia absolutoria de esta enfermera pueda animar a otras personas «con objetivos antivacunas a llevar a cabo actitudes similares que pongan en riesgo la salud de las personas». Para ello, van a iniciar de forma paralela conversaciones con los diferentes partidos políticos con el fin de impulsar los cambios administrativos necesarios para mejorar los mecanismos de control.

Lo que no van a hacer las familias es recurrir la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que absuelve a la enfermera de los delitos de daños continuados y falsedad documental al concurrir el eximente del alteración psíquica en la procesada.