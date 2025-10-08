Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La enfermera antes de una de las sesiones del juicio.

Las familias reclamarán responsabilidades a Osakidetza por no controlar la actuación de su enfermera

Presentarán un recurso judicial al entender que fallaron los mecanismos para supervisar que sus hijos estaban siendo vacunados

Terry Basterra

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:07

Las familias de los niños que no fueron vacunados por la enfermera de Kabiezes van a reclamar a Osakidetza que asuma su responsabilidad por estos ... hechos. Para ello, van a presentar en los próximos días un recurso contencioso-administrativo para iniciar así la vía judicial. Los progenitores consideran que fallaron los mecanismos de control internos del Servicio Vasco de Salud y que por ello la sanitaria pudo seguir durante más de un año simulando que vacunaba a los niños sin hacerlo.

