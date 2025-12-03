El enfermero vizcaíno Eleder Ríos, nuevo director de Emergencias de Osakidetza Sustituye al donostiarra Pablo Busca, que renunció al cargo hace un mes por motivos de salud

L. Ochoa Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:05 | Actualizado 10:16h.

Osakidetza ha nombrado al enfermero vizcaíno Eleder Ríos Lorenzo (Derio, 1990) nuevo director de Emergencias. Sustituye al donostiarra Pablo Busca, quien renunció al cargo hace un mes por motivos de salud.

Ríos, titulado en enfermería por la Universidad del País Vasco, aporta una trayectoria directamente vinculada a la intervención en urgencias. Lleva más de una década en Osakidetza, donde desde 2016 trabaja como enfermero en Soporte Vital Avanzado y en el Centro Coordinador de Emergencias, atendiendo casos de alta complejidad en entornos extrahospitalarios.

Según ha explicado el Departamento vasco de Salud, Ríos «aportará una visión muy cercana a la realidad del paciente y de los equipos que intervienen en primera línea» gracias a «su conocimiento directo del trabajo en las unidades de Soporte Vital Avanzado de Osakidetza, combinado con años de experiencia en ambulancias y coordinación extrahospitalaria».

Además, Ríos ha dirigido el Centro de Emergencias, Salvamento y Socorrismo desde 2011, formando a más de 5.000 personas en técnicas de rescate y liderazgo en crisis. Su perfil se complementa con un Máster en Gestión de Emergencias y Protección Civil por la Universitat de València y un Máster en Emergencias, Urgencias y Transporte Sanitario por la Universidad San Pablo CEU, además de acreditaciones como instructor en Soporte Vital Avanzado y docente en rescate acuático profesional.

Con este nombramiento, Osakidetza busca mejorar la integración de la perspectiva de los profesionales de enfermería y de los servicios de transporte sanitario en la toma de decisiones estratégicas, así como impulsar protocolos más coordinados entre el ámbito prehospitalario, las ambulancias y los dispositivos de urgencias hospitalarias.​

