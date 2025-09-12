Detectan un caso de tuberculosis en la Universidad del País Vasco

Osakidetza ha detectado un caso de tuberculosis en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, en el campus de Leioa, ... y ha activado ya el protocolo previsto para estos casos. De hecho, ya se han puesto bajo vigilancia a 70 personas, entre alumnos y profesores, que han sido contacto directo de la persona infectada.

Según ha informado el deparmento de Salud del Gobierno Vasco, estas personas se sometarán en los próximos días a los correspondientes estudios médicos con el objetivo de descartar posibles nuevos casos y garantizar una adecuada protección de la salud de todas las personas implicadas.

La realización del estudio de contactos forma parte de las actuaciones habituales del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en Euskadi de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco. Tanto Salud como Osakidetza subrayan que se trata de «una actuación estrictamente preventiva». «Las medidas necesarias están en marcha para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria y de la población en general», recalcan. En cualquier caso, «durante las próximas semanas se mantendrá una vigilancia activa y estrecha» siguiendo las directrices del protocolo.

Desde el departamento que dirige Alberto Martínez explican que «la experiencia muestra que en la mayoría de estos estudios los resultados son negativos y que, entre los contactos con resultado positivo, el riesgo de desarrollar la enfermedad es muy bajo, existiendo profilaxis y tratamientos muy eficaces».

La tuberculosis respiratoria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Su transmisión requiere contactos estrechos y prolongados con personas enfermas que presentan la forma pulmonar activa. En caso de diagnóstico, el tratamiento disponible es altamente eficaz, permitiendo la curación completa de la enfermedad cuando se sigue de manera adecuada.