Exterior de la Facultad de Ciencia y Tecnología EHU

Detectan un caso de tuberculosis en la Universidad del País Vasco

Osakidetza pone bajo vigilancia a 70 personas, entre alumnos y profesores, de la Facultad de Ciencia y Tecnología en el campus de Bizkaia

L. Ochoa

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:35

Osakidetza ha detectado un caso de tuberculosis en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, en el campus de Leioa, ... y ha activado ya el protocolo previsto para estos casos. De hecho, ya se han puesto bajo vigilancia a 70 personas, entre alumnos y profesores, que han sido contacto directo de la persona infectada.

