Crean la primera web para orientar y acompañar a las mujeres que quieren abortar Incluye información detallada sobre los pasos a dar en cada de las autonomías y cuenta con servicios gratuitos de atención personal, emocional y jurídica

Lunes, 29 de septiembre 2025

Las españolas cuentan desde esta semana con la primera página web creada para informar, orientar y acompañar de forma individual y gratuita a todas las mujeres que estén pensando en someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país.

La noticia la dio hoy a conocer la ministra de Sanidad, Mónica García, que junto a su homóloga de Igualdad, Ana Redondo, inauguraron el acto que conmemoró el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España, que se logró con la ley de supuestos elaborada por el Gobierno de Felipe González y aprobada, el 5 de julio de 1985, por la mayoría del Parlamento. El aborto en las primeras 14 semanas de gestación se convirtió después en una opción libre y en un derecho de todas las mujeres mayores de 16 años que viven en España con las leyes de plazos de 2010 y 2013.

La página web (quieroabortar.org) ha sido puesta en marcha por especialistas sanitarios en ginecologia y obstetricia y por voluntarias y activistas expertas de la Asociación por los Derechos Sexuales y Reproductivos y cuenta con la acreditación científica y técnica del Colegio de Médicos de Cataluña y con contenidos extraídos de las guías y recomendaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS) y las principales sociedades médicas internacionales.

Se trata de una web con un diseño eminentemente práctico, que ofrece información concreta y detallada sobre los pasos a dar y los lugares a dónde acudir en cada una de las autonomías españolas, sobre los circuitos, recursos y mecanismos para poder someterse a un aborto voluntario en cada territorio. Pero también explica la normativa estatal sobre la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos de las residentes en este país, los diferentes métodos que pueden utilizarse, cómo acceder a otros recursos de interés e incluye una sección que recopila relatos de experiencias de mujeres «que permiten normalizar el aborto y luchar contra su estigma».

Pero, sin duda, lo que aporta el mayor valor añadido es su servicio de asesoramiento individualizado y acompañamiento a las mujeres que piensan en realizarse un aborto, estructura sobre la que Mónica García destacó que busca que «ninguna mujer se sienta sola y desorientada en un momento tan delicado».

De hecho, son tres servicios diferentes, todos gratuitos y con cobertura en todo el país. El primero es el servicio de información general para mujeres y familiares, atendido por profesionales de lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 horas, a través del Whatsapp 664647533 o del correo quieroabortar@lassociacio.org. En segundo lugar hay una línea telefónica (en el mismo número móvil del Whatsapp) en la que poder hablar de la experiencia del aborto y de sus preocupaciones o necesidades con voluntarias con formación específica todos los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas.

Servicio 'Más de 22'

El servicio más personalizado y especializado es el tercero, el que se destina a dar apoyo jurídico, emocional y técnico a las mujeres que están pensando en interrumpir voluntariamente el embarazo después de la semana 22 de gestación, disposición compleja por la que la ley solo autoriza el aborto en dos supuestos que deben ser acreditados por informes médicos: el riesgo para la salud de la mujer y la presencia de anomalías fetales graves.

Este servicio (Más de 22) puede solicitarse a través del Whatsapp, del correo electrónico o del teléfono 933055322 y los responsables se podrán automáticamente en contacto con la interesada para darle una atención personalizada, que bien puede ser por teléfono, por videoconferencia o incluso presencial, para tratar de resolver dudas técnicas y legales relacionadas con el aborto en el último trimestre de gestación. Los especialistas también ofrecerán información sobre el acceso y los recursos para interrumpir el embarazo en el extranjero, así como acompañamiento emocional si se desea. La atención la realizan profesionales especializadas de la asociación y es totalmente confidencial y gratuita.