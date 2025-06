«La atención primaria está en peligro de extinción y los niños merecen un pediatra especializado»

Continúa el malestar en la comarca del Bidasoa por el cierre del servicio de urgencias pediátricas del hospital comarcal así como por la falta generalizada ... de pediatras. Representantes de la plataforma Osasun Bidasoa, integrada por personal sanitario de la comarca, han comparecido este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco a petición de EH Bildu para denunciar que «no hay pediatras. La mayoría son médicos de familia haciendo de pediatras, sin estar especializados para ello. A día de hoy hay cuatro pediatras en una comarca de 100.000 habitantes», insisten. Su comparecencia ha ido acompañada por la de Ramón Ugarte, promotor y expresidente de la Asociación vasca de Pediatría de Atención Primaria, que ha asegurado que este modelo de asistencia «está en peligro de extinción». También que «hay una falta de pediatras crónica y se ha normalizado que atiendan a los niños quienes no están especializados».

Esto tiene, alertan, «consecuencias en los niños, que no cuentan con un único pediatra de referencia y tienen que estar rotándose». Así, Osasun Bidasoa ha asegurado que «los profesionales se están yendo del Bidasoa», utilizando como ejemplo a una pediatra que «llevaba 30 años en el Hospital Comarcal del Bidasoa. Le quedaban dos años para jubilarse y se ha ido a otra comarca». Han criticado cómo «los nuevos pediatras están obligados a hacer guardias en el Hospital Universitario de Donostia. Se anteponen las necesidades del hospital, lo que hace que al día siguiente no haya pediatras en atención primaria, o directamente, no consideren esta opción atractiva». Alegan que el problema es «estructural. La salud es un derecho, no un privilegio, y hay que garantizarlo, también a los niños», han insistido.

Con todo, al haber eliminado las urgencias pediátricas «no hay ningún pediatra a partir de las 17.00 horas», han alertado, recordando que «las urgencias no tienen horario» y que la mayoría de estas, en el Hospital Comarcal del Bidasoa, «suceden pasada esta hora». Es más, también denuncian que «ni siquiera te piden los datos y ya te mandan al Hospital Universitario de Donostia». Esto, defiende Osasun Bidasoa, supone «un gran problema de desigualdad y equidad», pues no todos disponen de los medios para llegar hasta la capital guipuzcoana en una situación de emergencia, y también consideran que «es una gran inseguridad». Por lo general, denuncian que «nuestros niños están maltratados. La gente necesita soluciones».

69 plazas de Pediatría

También ha comparecido Ramón Ugarte, promotor y expresidente de la Asociación vasca de Pediatría de Atención Primaria y que cuenta con años de experiencia en este ámbito de la sanidad, que ha alertado que la pediatría en atención primaria está «en riesgo de extinción» y es «víctima del hospitalocentrismo», es decir, que el sistema de salud está priorizando la atención hospitalaria frente la atención primaria. Ugarte atribuye el problema que se está dando en el Hospital Comarcal del Bidasoa a la combinación de diversos factores como «la feminización del sector» -pues las mujeres suelen terminar la especialización y rápidamente estar ausentes por embarazos y maternidades-, «el problema es que estas bajas no se cubren». También critica la «carga de trabajo, la invisibilización de la pediatría en los estudios universitarios» y, en general, denuncia que «la atención primaria ha sufrido un desprestigio social».

Con todo, en su intervención, la directora de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Maite Martínez, ha asegurado que Osakidetza «apuesta por un modelo de atención pediátrica integrado y sostenible, que tenga a la Atención Primaria como eje vertebrador, con equipos estables, con mayor autonomía organizativa y estructuras coordinadas clínicamente». Para ello, en los próximos meses culminará la «consolidación de 69 plazas de Pediatra en las consultas de los centros de salud», ha asegurado.