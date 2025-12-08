Amaia Cipitria Biogipuzkoako ikertzaileak ikerketa biomedikoko talentu gaztearen Constantes y Vitales saria jaso du
Sariak bere ekarpen zientifikoak, lidergo-maila eta translazio-potentziala baloratu ditu, baita bere aurkikuntzek ikertzaileen komunitatean eta gizartean sortu duten inpaktua ere
DV
Astelehena, 8 abendua 2025, 10:02
Biogipuzkoako ikertzaileak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Ikerketa Sanitarioko Institutuak, eta Bioingeniaritza arloko eta Birsorkuntza eta Minbiziaren Bioingeniaritza taldeko arduradunak, Amaia Cipitriak, Ikerketa Biomedikoko Constantes y Vitales saria jaso du Madrilen, Talentu Gaztearen kategorian. Espainian, ikerketa biomedikoari eta osasun-prebentzioari urtero ematen zaion saria da.
Sari honen 100.000 euroko diru-zuzkidura Cipitria doktorearen taldeko ikerketa-ildo nagusietako batekin jarraitzeko erabiliko da: bularreko minbizi metastasikoaren latentzia. «Ohore bat da sari honen bidez gure lana aitortuta ikustea. Gure taldeak ikerketa-ildo horretan egindako lanaren aitorpena da. 2017an Alemanian hasitako lana, eta Biogipuzkoan jarraitutakoa, Ikerbasque ikertzaile gisa. Eskerrak eman nahi dizkiet gaur egun nire taldea osatzen duten ikertzaile guztiei eta dagoeneko graduatu direnei, bularreko minbizi metastasikoaren sintomarik gabeko fase honen ezagutzan aurrera egiteko egin duten lan bikainagatik eta motibazioagatik», adierazi du Amaia Cipitriak.
Terapia aurreratuak garatzea
Bularreko minbizi metastasikoa berriro ager daiteke tratamendua egin eta urte askotara, tumore-zelula batzuk tumore primariotik askatzen direlako, organo urrunetara bidaiatzen dutelako eta latentzia-egoera luzean sartzen direlako. Bularreko minbizi metastasikoaren sintomarik gabeko fasea da. Zelula loti horiek oso zailak dira aztertzen: gaur egungo ereduek ez dituzte ondo erreproduzitzen ingurune fisikoa, seinale biokimikoak eta denboran zehar gertatzen diren aldaketak, eta horiek eragina dute geldirik jarraitzen duten edo metastasi moduan erreaktibatzen diren.
«Gure taldean diziplina anitzeko ikuspegi bat erabiltzen dugu, biomaterialak, ingeniaritza-ereduak, irudi aurreratua eta eredu konputazionalak aplikatuta, bularreko minbiziaren latentziaren 3D bioingeniaritzako ereduak sortzeko, aukera emango dutenak mikrogiroarekiko interakzio dinamikoa ulertzeko eta lo dauden minbizi-zelulei eta/edo haien mikroinguruneari zuzendutako terapia aurreratuak garatzeko, berrerortze metastasikoa prebenitzeko edo atzeratzeko helburuarekin», azaldu du Cipitriak.
Constantes y Vitales sariak La Sextak, AXA Fundazioarekin batera, urtero Espainiako ikerketa biomedikoari eta osasun-prebentzioari ematen dien aintzatespena dira. Lan zientifikoa ikusaraztea, babestea eta indartzea ditu helburu. Kategoria honetan, 45 urtetik beherako ikertzaileei ematen zaie saria, baldin eta beren ikerketa-taldeko ikertzaile nagusiak (IP) badira eta biomedikuntzaren edozein arlotan ekarpen originalak eta garrantzitsuak egin dituztela egiaztatzen badute. Kategoria honetara aurkeztutako eskaerak beren maila altuagatik nabarmendu dira. Ekarpen zientifikoak, lidergo-maila eta translazio-potentziala baloratu dira, baita bere aurkikuntzek ikertzaileen komunitatean eta gizartean sortu duten inpaktua ere.