15.000 personas esperan una resonancia en Gipuzkoa, un 15% más que en marzo

Osakidetza adjudicará este mes de octubre la licitación para la compra de dos nuevas resonancias magnéticas en Gipuzkoa.Para la adquisición, el GobiernoVasco destinará una ... partida de 5 millones de euros. Estas nuevas unidades no solo reforzarán la capacidad diagnóstica de la red sanitaria pública, sino que también permitirán reducir la lista de espera para someterse a estas pruebas, que ha crecido un 15% en el territorio en tan solo medio año.

La incorporación de estas dos nuevas máquinas se enmarca en la necesidad de renovar el equipamiento tras la avería de una de las resonancias ubicadas en Donostia en febrero, «cuyo coste de reparación resultaba prácticamente equivalente al de adquirir un equipo nuevo». El problema radicaba en «una inundación debida a una rotura de una tubería en el sistema de calefacción» que terminó afectando «a alguno de los componentes de la máquina».

Según las cifras facilitadas por Osakidetza, el 31 de diciembre de 2024 había 12.899 personas en lista de espera para resonancias magnéticas en Gipuzkoa; el 31 de enero de 2025 las listas disminuyeron a 12.688 personas; y a 31 de marzo esa cifra se había incrementado hasta las 13.015 personas. Desde entonces, el número de guipuzcoanos que aguardan a ser sometidos a estas pruebas ha escalado hasta los 14.913 en seis meses. Son los datos que el Departamento de Salud ha remitido al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de Rebeka Ubera, de EHBildu, fechados a 12 de septiembre.

La mayoría de estas pruebas se realizan en equipos de Osatek, una sociedad pública dependiente del Departamento de Salud que cuenta con dispositivos en diferentes centros sanitarios del Servicio Vasco de Salud repartidos por los tres territorios. Actualmente, en Gipuzkoa hay seis equipos que realizan resonancias magnéticas: cuatro en Donostia –eran cinco hasta que uno se averió y no se ha podido reparar–, uno en Zumarraga y otro en Eibar. Los cuatro equipos ubicados en la capital, como es lógico, son los más demandados y los que acumulan una lista de espera superior. Concretamente el número de volantes en cola asciende hasta los 13.024. En la sede de Osatek, en el Hospital Donostia, hay dos equipos operativos, otro presta servicio en Onkologikoa y el quinto de la capital se ubica en el ambulatorio de Amara Berri.

Además, hay un equipo de radiodiagnóstico en Eibar, con 483 personas a la espera de realizarse la prueba, y otro en Zumarraga, con 1.406 pacientes en cola, según los datos facilitados por Salud, que en esta ocasión no detalla el tiempo medio que estas personas llevan aguardando una resonancia magnética. Hace unos meses, esa demora llegaba a alcanzar los ocho meses en el HospitalDonostia, incluso en determinados pacientes oncológicos.

El propio consejero de Salud, Alberto Martínez, reconoció el pasado marzo en otra respuesta parlamentaria que un niño de 3 años que sufrió un atropello fue trasladado del centro de la capital guipuzcoana a Pamplona por las dificultades de que Osatek realizara una resonancia de urgencia.

Nuevos aparatos Euskadi detinará una inversión de 5 millones y entrará en funcionamiento «la próxima primavera»

Osakidetza es consciente de que existe un problema con el incremento de las listas de espera para resonancias en Gipuzkoa. Para revertir esta situación deriva a algunos pacientes a clínicas privadas con las que mantiene un convenio y asume su financiación. Es lo que ha hecho con más de 13.000 guipuzcoanos en lo que va de año, según otras documentación que la consejería a remitido a la Cámara vasca en respuesta también a una solicitud de información de la parlamentaria soberanista, donde se desgranan todas las derivaciones que el ServicioVasco de Salud ha realizado en los ocho primeros meses del año.

¿Y dónde se llevan a cabo estas resonancias magnéticas? En el caso de Gipuzkoa principalmente en la Policlínica y la clínica Asunción de Tolosa.

Puesta en marcha en primavera

Horas después de dar a conocer estos datos, Osakidetza anunciaba que ultima la compra de dos nuevas resonancias magnéticas en Gipuzkoa, que supondrán una inversión de 5 millones de euros. En el marco de este proceso, el Gobierno Vasco ha recibido cuatro propuestas de empresas proveedoras que actualmente están siendo analizadas en detalle. La adjudicación se realizará «a lo largo de este mes» de octubre, y el contrato incluirá tanto el suministro de la tecnología como su instalación y puesta en marcha «para la próxima primavera».

Externalización del servicio Osakidetza deriva a 13.000 guipuzcoanos a la privada en lo que va de año para aliviar los retrasos

La incorporación de estas dos nuevas máquinas en el territorio se enmarca en la necesidad de renovar el equipamiento tras la avería de una de las resonancias ubicadas en Donostia en febrero como consecuencia de la rotura de una tubería y la posterior inundación de la máquina, que ha quedado inservible. Por ello, «al menos uno» de estos aparatos de radiodiagnóstico se instalará en el hospital de la capital guipuzcoana, con la posibilidad de incorporar también la segunda unidad.

Estos equipos «se caracterizan por su alta precisión y rapidez, lo que permitirá realizar exploraciones con mayor calidad y comodidad para los pacientes, reduciendo significativamente los tiempos de espera». En los próximos años también los nuevos hospitales públicos proyectados en Tolosa y Arrasate contarán con resonancia. Es decir, en tres o cuatro años Gipuzkoa podría pasar de los seis equipos actuales a contar con diez.