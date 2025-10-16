Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer pasa frente a la sede de la sociedad pública Osatek en el Hospital Donostia. Arizmendi

15.000 personas esperan una resonancia en Gipuzkoa, un 15% más que en marzo

Osakidetza licitará «este mes» la compra de dos nuevos aparatos para el territorio para aliviar los retrasos tras la avería que sufrió en febrero una de las máquinas del Hospital Donostia

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Osakidetza adjudicará este mes de octubre la licitación para la compra de dos nuevas resonancias magnéticas en Gipuzkoa.Para la adquisición, el GobiernoVasco destinará una ... partida de 5 millones de euros. Estas nuevas unidades no solo reforzarán la capacidad diagnóstica de la red sanitaria pública, sino que también permitirán reducir la lista de espera para someterse a estas pruebas, que ha crecido un 15% en el territorio en tan solo medio año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 15.000 personas esperan una resonancia en Gipuzkoa, un 15% más que en marzo

15.000 personas esperan una resonancia en Gipuzkoa, un 15% más que en marzo