El restaurante que Arguiñano siempre visita cuando viaja a Madrid: «De mis preferidos en España»

Javier Medrano San Sebastián Jueves, 12 de junio 2025, 11:33

Con motivo de su visita a Madrid para asistir a El Hormiguero, Karlos Arguiñano no perdió la oportunidad de acudir a dos de sus restaurantes favoritos fuera de Euskadi, tal y como el cocinero vasco ha reconocido esta misma semana en su programa de televisión, Cocina Abierta, en el que ha recomendado estos establecimientos y su cocina.

«Estuve la semana pasada en El Hormiguero y comí en dos restaurantes y acerté en los dos», relató el cocinero de Beasain afincado en Zarautz sobre su escapada a la capital.

Un viaje televisivo pero con paradas gastronómicas que comenzó con una comida horas antes de acudir al programa de Pablo Motos en Filandón, un restaurante situado en la carretera de El Pardo en la entrada a Madrid, que cuenta con un amplio comedor exterior y cocina abierta de 13.00 a 00.00 horas.

«A la ida comí en Filandón. Son una familia, los de Pescaderías Coruñesas, que tienen cuatro o cinco restaurantes en Madrid como El Pescador, O'Pazo o Lhardy que son encantadores. Tienen un jardín amplio, muy buen servicio y una parrilla con la que, a los que os gusta el pescado a la parrilla en Madrid, vais a triunfar. Unos arroces, un jamón, todo bueno», señaló Arguiñano.

No obstante, los elogios no terminaron aquí y fueron todavía mayores si cabe con respecto al restaurante que escogió Karlos Arguiñano para comer en el camino de vuelta desde Madrid a Zarautz. Un restaurante ubicado en el pequeño municipio riojano de Fuenmayor que provocó las delicias del cocinero.

«Y luego a la vuelta de El Hormiguero, al día siguiente, hicimos una parada. Os suelo decir más de una vez, a mí me gusta el Alameda en Fuenmayor, muy cerquita de Logroño capital«, explicó entusiasmado.

Un restaurante en la ruta Madrid-Zarautz, al que para acudir «te tienes que desviar un poquito pero que merece la pena».

«El Alameda es uno de mis restaurantes preferidos en España. Qué maravilla la cocina de Esther. Este sitio es más pequeño pero se come como en el cielo. A todos los que les he llevado al Alameda, todos han vuelto, todos. No hay ninguno que no haya vuelto», sentenció con firmeza Arguiñano.