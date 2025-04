El papa Francisco vuelve a la basílica de San Pedro y bendice a los visitantes

C. P. S. Sábado, 19 de abril 2025, 22:09 Comenta Compartir

El papa Francisco ha vuelto a reaparecer este sábado en la basílica de San Pedro horas antes de la vigilia Pascual. El Pontífice, que estuvo 38 días ingresado como consecuencia de una neumonía bilateral, ha saludado y bendecido a las personas que estaban allí presentes. Aunque no ha participado en la Vigilia Pascual, el Papa si que ha manifestado su deseo de estar este domingo en la misa de Resurrección y en el 'urbi et orbi'. Un extremo que el Vaticano no ha confirmado. De hecho, la misa de este domingo la dirigirá el cardenal italiano Angelo Comastri, de 81 años.

Durante los minutos que ha permanecido en la basílica, el papa Francisco ha rezado durante unos minutos y ha estado en todo momento en silla de ruedas acompañado de su ayudante, aunque en esta ocasión no llevaba cánulas nasales. El Vaticano ha asegurado que el Papa Francisco se dirigió a la basílica, a través de la Puerta de la Oración, «para un momento de oración, con el fin de estar cerca de los fieles que en las próximas horas celebrarán la Vigilia en la Noche Santa de Pascua».

Desde que saliera del hospital, el Papa ha protagonizado diferentes imágenes, puntuales, en el que se le ha podido ver por el basílica según su estado de salud y evolución. Y es que los médicos ya avisaron que la recuperación del Papa Francisco sería lente y «de meses». Aún así, su agenda se va recuperando poco a poco y este jueves Santo visitó, como ya es tradición, una cárcel de Roma.