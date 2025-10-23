Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería» El autor, periodista y documentalista, especializado en viajes y naturaleza, ha compartido un vídeo en el que explica a qué destinos no volvería «ni loco»

«Hay diez lugares del mundo a los que ni loco volvería», arranca diciendo en uno de sus últimos vídeos publicado en redes sociales el autor, periodista y documentalista, especializado en viajes y naturaleza, Paco Nadal. Un curioso vídeo que acumula casi un millón y medio de visualizaciones en Instagram.

Y es que el periodista murciano de 65 años, que «viaja más de 250 días al año», se muestra tajante a al hora de revelar a sus más de 250 mil seguidores, los destinos que menos le ha gustado visitar. El primer lugar es «Maya Bay en Tailandia, ya que pese a las nuevas normas, la playa de la película 'The Beach', de Leonardo DiCaprio, sigue tan masificada como siempre», destaca.

Mientras revela que el segundo destino es Caracas, «la ciudad más peligrosa en la que he estado en mi vida», comenta sobre la capital de Venezuela. El tercer destino es el Mar Muerto, en Jordania. «Además de tomarte la típica foto flotando, no hay nada más que hacer allí», destaca sobre el mar famoso por sus aguas hipersalinas.

El cuarto, es el bosque de bambú de Arashiyama, en Kioto. «Miles de visitantes agolpados en una senda que recorres en cinco minutos y atraviesa un bosque sin nada de particular», expone Nadal. «El quinto lugar es Times Square, «el lugar más sobrevalorado de Nueva York. No pierdas el tiempo ahí», advierte.

Playas, islas y desierto

El sexto destino que destaca Nadal es Cancún, «un lugar nada auténtico, con precios inflados, taxistas que te engañan y playas llenas de sargazo», destaca sobre la ciudad de México, famosa por sus playas de color turquesa. Mientras que el séptimo destino es Mónaco, «un sitio elitista y aburrido como pocos».

Sobre el emirato árabe de Dubái, octava en ser numerada, recalca que «no conozco un destino más artificial y carente de interés que esta ciudad inventada». El noveno lugar lo ocupan «las islas griegas en verano. Me da igual la que sea, Rodas, Corfú, Mykonos o Santorini. En julio y agosto las islas más famosas están llenas de gente y solo vas a disfrutar de agobios», advierte.

Y el último lugar lo ocupa Estados Unidos. «Tal y como está la situación allí, si hablas castellano...no hace falta que os dé más explicaciones, ¿verdad?», finaliza diciendo en el vídeo este experto en viajes.