La razón de National Geographic pata incluir Euskadi entre sus destinos imprescindibles para 2026 La prestigiosa revista de viajes y naturaleza anima a visitar Euskadi con una motivación astronómica

L. G. Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:18

National Geographic ha publicado su esperada lista de destinos imprescindibles para 2026 y, entre los 25 seleccionados, el País Vasco es uno de los destinos elegidos para viajar el próximo año. La prestigiosa revista de viajes y naturaleza anima a visitar Euskadi con una motivación astronómica: el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, que podrá contemplarse desde varios enclaves vascos.

La franja del eclipse cruzará el norte de España y ofrecerá al País Vasco un lugar privilegiado para observar el fenómeno. Dos ciudades se perfilan como escenarios excepcionales: Bilbao y Gasteiz.

Según explican en la publicación, en Bilbao los miradores del Parque Etxebarria o el monte Artxanda, de fácil acceso en funicular, prometen «vistas espectaculares del cielo». También la explanada del museo Guggenheim, con su arquitectura futurista, será un punto de encuentro para los amantes de la astronomía.

La capital vizcaína ofrecerá además su inconfundible ambiente urbano, con un Casco Viejo repleto de historia, bares de pintxos y rincones emblemáticos como la plaza Nueva o la catedral de Santiago. Y quienes prolonguen su estancia podrán disfrutar de la Semana Grande de Bilbao, del 22 al 30 de agosto, nueve días de fiesta, conciertos y actividades en toda la ciudad.

Por su parte, Gasteiz conjuga «patrimonio y sostenibilidad». La catedral de Santa María, declarada Patrimonio de la Humanidad, inspiró al escritor Ken Follett para su novela 'Un mundo sin fin'. A su alrededor, los palacios renacentistas y los parques urbanos —como el de la Florida o San Juan de Arriaga— confirman su título de Capital Verde Europea 2012.

Lista completa de destinos Parque Nacional Akagera, Ruanda

País Vasco, España

Beijing, China

Costa del Mar Negro, Turquía

Costa Chica de Oaxaca, México

Dominica

Fiyi

Guimarães, Portugal

Hull, Yorkshire, Inglaterra

Jiva (Khiva), Uzbekistán

Manila, Filipinas

Maui, Hawái, EE.UU.

Medellín, Colombia

Badlands de Dakota del Norte, EE.UU.

Oulu, Finlandia

Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU.

Quebec, Canadá

Rabat, Marruecos

Río de Janeiro, Brasil

Ruta 66: Oklahoma, EE.UU.

Corea del Sur (Camino Dongseo)

Dolomitas, Italia

Uluru‑Kata Tjuta National Park, Australia

Vancouver, Columbia Británica, Canadá

Prefectura de Yamagata, Japón

San Sebastián, más allá del eclipse

Aunque quedará fuera de la franja del eclipse total, según explican desde National Geographic San Sebastián ofrece una irresistible escapada complementaria. La bahía de La Concha, los restaurantes con tres estrellas Michelin y el Peine del Viento de Eduardo Chillida hacen del destino guipuzcoano un imprescindible para los amantes del mar, la cultura y la buena mesa.

Además del País Vasco, National Geographic propone una variada selección de destinos que van desde enclaves naturales hasta capitales culturales. Entre ellos figuran lugares como el Parque Nacional Akagera en Ruanda, Beijing en China, la Costa Chica de Oaxaca en México, Medellín en Colombia, Río de Janeiro, Guimarães en Portugal, Fiyi, Rabat en Marruecos o las Dolomitas en Italia.

En total, 25 propuestas que invitan a recorrer el mundo en busca de experiencias únicas, donde la naturaleza, la sostenibilidad y el descubrimiento cultural marcan las tendencias viajeras del 2026.