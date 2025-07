Un oftalmólogo responde a «la pregunta más repetida» sobre la operación de vista: «No es cierta»

J.M. Martes, 15 de julio 2025, 10:29 Comenta Compartir

El oftalmólogo Vicente Miralles ha arrojado luz sobre una de las preguntas que, según su experiencia laboral, más repiten los pacientes a los oftalmólogos y que consiste en por qué los profesionales pertenecientes a este gremio deciden no operarse la vista.

Una cuestión a la que el médico residente en el Hospital del Henares ha dedicado uno de sus últimos vídeos en su cuenta de Instagram dedicada a la divulgación sobre esta materia y a la que se ha referido como falsa.

«¿Por qué los oftalmólogos no nos operamos de la vista? Esta es una pregunta que me soléis hacer muchísimo en consulta, incluso en mi grupo de amigos, así que por fin he decidido hacer un vídeo para desmentirlo y explicaros el por qué no es cierta».

Así, Miralles ha explicado que en el caso de los oftalmólogos las razones por las que operarse o no la vista son las mismas que las del resto de la población, señalando que no todas las personas son aptas para esta cirugía o que quizás prefieren llevar gafas.

«Lo primero que tenéis que saber es que no todo el mundo es candidato a este tipo de cirugías, así que igual que cualquier persona de la población, hay oftalmólogos que aunque quisieran operarse, no podrían. Lo segundo es porque, a diferencia de otro tipo de cirugías en la que no tienes elección, ésta es muy muy personal. Hay personas que no les molesta nada tener que llevar gafas, otras que dicen que incluso les gusta y otras que su máximo deseo es operarse lo antes posible. Así que de la misma manera que cualquier persona de la población, hay oftalmólogos que llevan gafas porque les gusta y no quieren operarse», ha comentado.

Así, Miralles ha querido desmentir el mito de que los oftalmólogos no se operan la vista: «No es verdad que los oftalmólogos no nos operamos de la vista, yo de hecho tengo tres compañeros que este año se han operado y están encantados de la vida e incluso arrepentidos de no haberlo hecho antes», ha concluido.

