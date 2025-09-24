Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de los grandes almacenes Samaritaine en París. WIKIMEDIA COMMONS / ARTHUR WEIDMANN

Multan a unos grandes almacenes franceses por instalar cámaras ocultas como si fueran detectores de humo

La dirección instaló las cámaras debido al aumento de los robos de mercancías en sus almacenes y ahora ha sido multada con 100.000 euros

J.M.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:35

La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, organismo encargado de velar por la protección de datos personales, ha sancionado con 100.000 euros a los grandes almacenes Samaritaine, situados en pleno centro de París. La multa, anunciada el 23 de septiembre, se impuso el pasado 18 de septiembre de 2025.

Samaritaine, que forma parte del paisaje comercial parisino desde principios del siglo XX y es conocido por su oferta de moda y artículos de lujo, instaló en agosto de 2023 cámaras de vigilancia en dos de sus almacenes internos. Según la investigación, estos dispositivos estaban camuflados como detectores de humo y además grababan sonido. Tras ser descubiertos por empleados, fueron retirados un mes más tarde, en septiembre de 2023.

El caso salió a la luz tras un reportaje publicado en noviembre de 2023 por el medio francés Mediapart. A raíz de la denuncia que siguió a esa publicación, la autoridad de protección de datos llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la empresa.

La comisión recuerda que un empleador solo puede recurrir a cámaras ocultas en situaciones excepcionales, siempre de forma temporal y con un análisis previo que justifique la medida en relación con el derecho a la privacidad de los trabajadores, equilibrio que no se habría respetado en este caso habiéndose incurrido en un uso abusivo de vigilancia en el lugar de trabajo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  2. 2

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  5. 5

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  10. 10 Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Multan a unos grandes almacenes franceses por instalar cámaras ocultas como si fueran detectores de humo

Multan a unos grandes almacenes franceses por instalar cámaras ocultas como si fueran detectores de humo