Multan a unos grandes almacenes franceses por instalar cámaras ocultas como si fueran detectores de humo La dirección instaló las cámaras debido al aumento de los robos de mercancías en sus almacenes y ahora ha sido multada con 100.000 euros

J.M. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:35

La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, organismo encargado de velar por la protección de datos personales, ha sancionado con 100.000 euros a los grandes almacenes Samaritaine, situados en pleno centro de París. La multa, anunciada el 23 de septiembre, se impuso el pasado 18 de septiembre de 2025.

Samaritaine, que forma parte del paisaje comercial parisino desde principios del siglo XX y es conocido por su oferta de moda y artículos de lujo, instaló en agosto de 2023 cámaras de vigilancia en dos de sus almacenes internos. Según la investigación, estos dispositivos estaban camuflados como detectores de humo y además grababan sonido. Tras ser descubiertos por empleados, fueron retirados un mes más tarde, en septiembre de 2023.

El caso salió a la luz tras un reportaje publicado en noviembre de 2023 por el medio francés Mediapart. A raíz de la denuncia que siguió a esa publicación, la autoridad de protección de datos llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la empresa.

La comisión recuerda que un empleador solo puede recurrir a cámaras ocultas en situaciones excepcionales, siempre de forma temporal y con un análisis previo que justifique la medida en relación con el derecho a la privacidad de los trabajadores, equilibrio que no se habría respetado en este caso habiéndose incurrido en un uso abusivo de vigilancia en el lugar de trabajo.

