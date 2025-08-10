Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del servicio de mergencias de Cataluña. RC

Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona

La balsa tenía unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:49

Un menor murió el sábado ahogado en una balsa del río Congost en la Garriga (Barcelona), informan los Bombers de la Generalitat este domingo en un comunicado.

Unos testigos alertaron a las 20.04 de que no salía después de haber saltado dentro de una balsa, de unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima.

Se trasladaron efectivos diversos, incluidos de Grup d'Actuacions Especials (Grae), que fueron quienes encontraron el cuerpo en el fondo de la balsa y lo sacaron.

Efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) hicieron maniobras de reanimación con el apoyo de Bombers de la Generalitat durante más de una hora, pero sin éxito.

Se activaron submarinistas y efectivos de montaña de los Grae, un helicóptero de rescate, Bombers, Sem y Mossos, que se encargaron de las tareas judiciales y de la investigación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en San Sebastián por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La política se desnuda en verano
  4. 4

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  5. 5

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  8. 8 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  9. 9

    Los penaltis se fallan en pretemporada
  10. 10

    «Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona

Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona