Cómo evitar que el polvo se quede en los zócalos con una simple producto de la colada Los expertos recimiendan unas toallitas específicas, cuyo secreto reside en los iones cargados positivamente que contiene el suavizante, los cuales neutralizan la electricidad estática

Las toallitas para secadora, un producto común en muchos hogares, están ganando popularidad como una herramienta de limpieza sorprendente en el varios rincones de las casas. Más allá de sus usos habituales, estas hojas resultan ser altamente efectivas para recoger polvo y pelo de diversas superficies, incluyendo los zócalos y los televisores de pantalla plana. Una de sus mayores ventajas, destacada por expertos en limpieza, es su capacidad para prevenir que el polvo se acumule en los zócalos una vez limpios y relucientes.

Este método para evitar que se vuelvan a ensuciar rápidamente y que circula ampliamente en TikTok, también es defendido por limpiadores profesionales. La efectividad de este truco se debe a que el polvo y el pelo se adhieren a las superficies, como los zócalos, a causa de la electricidad estática. Las toallitas para secadora contienen suavizantes de tela que introducen iones cargados positivamente, los cuales neutralizan la electricidad estática. Además, la textura ligeramente pegajosa y abrasiva de la sábana facilita una limpieza rápida del polvo.

Consejos de los expertos

Para un trabajo óptimo y antiestático, es mejor utilizar hojas de secadora nuevas. Esto se debe a que pierden parte de su poder para combatir la adherencia estática una vez que han sido utilizadas. En trabajos menores, la toallita puede cumplir una doble función: quitar el polvo y desestatizar los zócalos con una sola pasada rápida, asegurándose de cubrir todas las esquinas y ranuras. Si los zócalos están muy sucios, se requiere un método de limpieza más intensivo antes de aplicar el tratamiento antiestático:

Pasos para la limpieza de los zócalos 1 Comienza limpiando la suciedad principal con un paño de microfibra apenas húmedo 2 Usa agua jabonosa y un paño para fregar las manchas 3 Seca completamente los zócalos con una toalla 4 Finaliza frotando cada zócalo con una de estas toallitas

De esta manera, los zócalos dejarán de atraer el polvo, al menos temporalmente.

Limpieza ecológica

Algunas personas prefieren evitar las hojas para secadora debido a que generan residuos innecesarios y pueden dejar restos en la ropa, optando por métodos de lavandería más respetuosos con el medio ambiente. En estos casos, las propiedades antiadherencia pueden obtenerse utilizando suavizante de telas líquido. Simplemente, se añade una gota de suavizante al agua en un recipiente, se humedece un paño en la mezcla y se utiliza para desempolvar.

Otra opción viable es adquirir un spray antiestático, el cual puede usarse en alfombras, muebles y ropa. Algunas formulaciones no dejan residuos. El modo de empleo es sencillo: se rocía el producto sobre un paño de microfibra y luego se limpia la superficie de los zócalos.

