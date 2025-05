Las tres simples frases que debes decir para evitar las llamadas spam

M. S. Jueves, 22 de mayo 2025, 06:47 Comenta Compartir

¿Quién no se ha visto alguna vez interrumpido por una llamada comercial inesperada de un número desconocido? Estas llamadas, también conocidas como llamadas spam, en la que las empresas contactan contigo para venderte un producto o servicio, podrían llegar a su fin diciendo tres simples frases a la hora de recibirlas.

Estas llamadas llevan siendo una de las cosas más molestas para los usuarios, porque aparte de que en la inmensa mayoría de ocasiones lo que las compañías nos ofrecen no nos interesa, muchas veces nos suele pillar en el peor momento. Y ya no es solo que esto ocurra una vez en un día, sino que hay casos en los que recibimos varias de estas llamadas spam en varias ocasiones a lo largo de la jornada.

Además, con el auge de la ciberdelincuencia y siendo las llamadas unas de las vías más populares por las que surgen las estafas, es normal que las personas, sobre todo las más mayores, quieran acabar con este tipo de llamadas cuanto antes, para no crear confusión entre una llamada comercial y un timo telefónico.

Si bien es cierto que en España ya se han regulado esta modalidad de llamadas, y en un principio se ha reducido, el spam telefónico sigue siendo un incordio con el que podrías terminar diciendo algunas de estas 'frases mágicas': «Eliminad mi número de vuestra base de datos». Esta es una de las frases más efectivas para acabar con las llamadas spam, ya que es un derecho poder desistir este tipo de comunicaciones y las compañías tienen el deber de cumplir esta petición.

Días y horarios establecidos para recibir estas llamadas

Otra alternativa es decir la frase: «No he solicitado contacto comercial», unas palabras eficaces en el caso de estar seguro de que no se ha dado ningún permiso para recibir llamadas mensajes o correos. La persona que reciba la llamada debe decir claramente que no quiere que la llamen y recordarles que están cometiendo un acto ilegal.

Finalmente, existen unas horas establecidas en las que se pueden recibir este tipo de mensajes. Y es que en el artículo 96 de la Ley para la Defensa de los Consumidores, se establece que hay días y horarios establecidos para hacer estas llamadas, y fuera de estos está prohibido contactar con el usuario.

Tan solo se puede recibir este tipo de llamadas de lunes a viernes, excluyendo los días festivos, de 9.00 de la mañana a 21.00 de la noche. Aunque las horas especificas en las que lo pueden hacer van de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00. Por lo que dependiendo de la hora, decir la frase: «Es ilegal que me contactes a esta hora», podría estar más que justificada.

Temas

Estafas

Consumo

teléfono

Ciberseguridad