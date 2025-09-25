Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias La policía observó en las cámaras cómo un individuo, al que consideran un oportunista, se acercó al cuerpo de la víctima y le arrebató la riñonera

Juan Cano Málaga Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:22 | Actualizado 09:44h. Comenta Compartir

No se paró a auxiliarlo ni llamó a los servicios de emergencias, pese a que era «evidente» que el joven que yacía en el suelo había sido abatido a tiros. Simplemente vio la oportunidad y la aprovechó. La Policía Nacional busca a un individuo que se encontró el cadáver de la víctima en una calle de Fuengirola y le arrebató sus pertenencias.

La investigación en la que surgió el robo tiene su origen en un asesinato por encargo que acaba de ser esclarecido por la Udyco-Costa del Sol en colaboración con las autoridades holandesas, crimen por el que ha sido detenido como presunto autor un menor de edad que habría actuado en colaboración con otras cinco personas.

El suceso ocurrió durante el puente de diciembre de 2024, es decir, con buena parte de la brigada de Policía Judicial de descanso con sus familias, salvo los retenes de guardia. La envergadura del caso obligó a movilizar todos los recursos: un joven de 25 años había sido acribillado a tiros con un fusil de asalto junto a un club de cannabis de Fuengirola.

Tras localizar el arma homicida bajo un coche y recoger 19 casquillos en el lugar de los hechos, los investigadores se centraron en identificar lo antes posible al autor del crimen -lo ejecutó un único individuo, que resultó ser, presuntamente, el menor de edad- y a sus cómplices. En apenas, cuenta SUR, cuatro días ya sabían sus nombres.

Lo que les hizo perder más tiempo fue un enigmático individuo que, segundos después del asesinato, apareció en escena y se dejó grabar por una cámara de seguridad que había en la zona. El sujeto pasó por allí y, al ver el cuerpo inerte en el suelo, se cubrió la cara con capucha de la sudadera y se acercó para quitarle la riñonera que llevaba adosada y en la que podría llevar la recaudación del club. Tras ello, salió corriendo.

Los investigadores tenían el reto de descifrar si aquel desconocido tenía algo que ver con el asesinato. El estudio de las cámaras de la zona, que no sirvió para identificarlo, sí que les permitió averiguar que había llegado una hora antes a Fuengirola y que se trataba de un «aguililla» que iba buscando un objetivo al que robar. Lo que se conoce en el argot como un ladrón oportunista ajeno por completo a lo que acababa de pasar. Aún no ha sido detenido, pero se le sigue buscando.