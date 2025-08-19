Interior coordina medios para la extinción de incendios procedentes de ocho comunidades Proceden de Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana

Sánchez, Mañueco y Marlaska en su visita a la zona afectada por los incendios

El Ministerio del Interior está coordinando medios autonómicos destinados a la extinción de incendios forestales procedentes de Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, según han detallado fuentes del Ejecutivo.

En concreto, el Departamento de Fernando Grande-Marlaska coordina seis aviones, siete helicópteros, 41 camiones y vechículos de extinción, 14 vehículos auxiliares, tres equipos de drones, un 'bulldozer' y ocho equipos de apoyo auxiliar procedentes.

Además, tiene movilizados a más de 5.000 agentes de Guardia Civil, más de 350 efectivos de Policía Nacional y más de 200 efectivos de Protección Civil y coordina con medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por su parte, el Ministerio de Defensa tiene desplegados por todo el territorio a efectivos de la UME y el Ejécito del Aire y de Tierra, así como de la Armada. En concreto, hay desplegados más de 1.400 militares de la UME en ataque directo contra el fuego, hasta hasta 2.000 en misiones de apoyo y relevo y 450 medios (maquinaria, drones, etc).

Asimismo, están trabajando cinco pilotos del Ejército del Aire para descargas de agua por hidroavión, mecánicos y copilotos; 500 militares del Ejército de Tierra, 25 analistas y personal de apoyo; y 100 militares de la Armada. A su vez, está activado un batallón de helicópteros compuesto por 150 efectivos y ocho aparatos y hay tres 'Chinook' de transporte en prealerta.

En el caso de Transición Ecológica, ha desplegado un total de 56 medios aéreos, diez Brigadas BRIF helitransportadas compuestas por 640 bomberos forestales, cuatro equipos EPRIF de prevención integral, siete autobombas y 'pickups'. Asimismo, está trabajando el despliegue invernal permanente, compuesto por once medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas, tres unidades de análisis.

Ayuda internacional

A su vez, fuentes del Ejecutivo subrayan que España está recibiendo «el mayor contingente de ayuda internacional de la historia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Gobierno de España». Ahora mismo, ya hay cuatro aviones, cuatro helicópteros y cuatro equipos de bomberos con 190 efectivos en el país.

Así, de Francia llegaron dos aviones Canadair que operaron el miércoles y jueves en Galicia, así como un equipo de 100 bomberos forestales, que trabajan con dos equipos en León y Ourense. Mientras, Italia ha aportado dos aviones Canadair con capacidad de 5.500 litros desde el miércoles que trabajan en apagar los incendios de León desde base de Matacán (Salamanca).

Países Bajos ha enviado dos helicópteros Chinook con capacidad hasta 7.000 litros que operan en base de Virgen del Camino (León). Asimismo, Eslovaquia ha mandado un helicóptero BlackHawk con capacidad 3.400 litros que está operando en el incendio de Jarilla (Cáceres) desde Pinofranqueado (en la misma provincia).

Por su parte, República Checa ha enviado un medio aéreo del RescEU para trabajar en extinguir los incendios entre Castilla y León y Galicia. Además, Alemania ha mandado a 66 bomberos con 21 vehículos que operarán en incendio de Jarilla (Cáceres) y Finlandia, 30 bomberos que ayudarán a apagar los incendios en Galicia.