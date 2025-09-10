El hombre que acuchilló a su madre en Canarias: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería» El hombre reconoció que le tuvo que «dar fuerte porque me costó matarla»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:17

El hombre que presuntamente mató a cuchilladas a su madre en el barrio de Siete Puertas, en Las Palmas de Gran Canaria, en la noche de este lunes, reconoció a la Policía Local los hechos y los justificó en que estaba siendo objeto de «brujería» por parte de su madre, de 78 años. «Fui yo quien la maté agente, fui yo quien llamé», le dijo a los agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar en respuesta a su llamada, «ella me hacía brujería desde pequeño y ahora me lo sigue haciendo con la pareja nueva, ya no podía más, me tenían loco y no podía más».

El hombre, que presentaba una herida sangrante en la muñeca, reconoció que no le resultó sencillo matar a su madre. «Le he tenido que dar fuerte porque me costó matarla», expuso.

Los agentes de la Policía Local se presentaron en la casa donde se produjo el asesinato en torno a las 21.30 horas de este lunes, en respuesta a la llamada del supuesto autor confeso de los hechos, quien había marcado el 092 en el teléfono para informar de que acababa de matar a su madre.

Cuando los agentes llegan a la vivienda, observaron que el hombre se estaba taponando con una toalla una herida sangrante que tenía en la muñeca izquierda.

Es en ese momento cuando el hombre realiza su confesión ante la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes, entonces, suben las escaleras que comunica el barranco con la puerta principal de la vivienda. Allí ven a la mujer tumbada en el suelo sobre un gran charco de sangre. Pese a que tenía aun los ojos abiertos, la señora no respondía a ningún estímulo externo.

Los policías descubren que la víctima presentaba varias puñaladas en el pecho. A escasos centímetros del cadáver también pudieron hallar un cuchillo de grandes dimensiones que estaba impregnado de sangre, según explican fuentes policiales.

«Disculpe agente, siento que tenga que presenciar esto», expuso el hombre, que en ese momento es detenido, a la espera de la llegada del Cuerpo Nacional de Policía, que puso el caso en manos de la unidad de Homicidios.

Sin pistolas eléctricas

El secretario general de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, explicó este martes que la detención del hombre en el barrio de Siete Puertas «refleja la importancia de que las unidades estén dotadas de los dispositivos eléctricos de control Táser porque si bien en este caso se encontrarona una persona que se entregó sin oponer resistencia después de, supuestamente, cometer un homicidio brutal, igual detención se podría haber complicado».

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se denunció que «los policías locales no han acudido a prácticas de tiro en lo que va de año ni una sola vez, cuando se establece por ley que estas tienen que ser al menos una vez cada seis meses».

Además, indicaron las mismas fuentes que «a pesar de haber solicitado medios defensivos como escudos para intervenciones con armas blancas o Táser, tampoco se ha dotado a los agentes de las patrullas de estos medios. Tan solo los tienen asignados el grupo de intervención, que no prestaba servicio en el momento que sucedió el crimen».