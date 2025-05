La explicación detrás de no terminar el café: «El cerebro lo relaciona con algo indeseable»

L. G. Martes, 27 de mayo 2025, 12:42 Comenta Compartir

Puede que lo hayas hecho sin pensar: dejas un pequeño resto de café en el fondo de la taza. No es falta de sed ni desgana. ¿Manía? ¿Costumbre? ¿O hay algo más profundo detrás de ese gesto aparentemente trivial? La farmacéutica Elena Monje ha explicado la razón que se esconde detrás de esta costumbre. «No soy capaz de acabarme el café. Siempre dejo un pequeño rastro en el fondo de la taza y no es que no tenga más sed o que no me guste la bebida, sino que no puedo tragarme lo último», explica en un vídeo que acumula millones de visualizaciones en TikTok.

«Al principio pensé que era una manía mía, pero después de buscar mucha información esto tiene base psicológica», afirma Elena Monje. Su investigación la llevó a descubrir que este rechazo tiene raíces evolutivas. «Hay algo en el fondo de la taza que me incomoda, puede ser el cambio de textura, de temperatura, de color, los sedimentos...», señala. Esos cambios, casi imperceptibles, despiertan en el cerebro mecanismos asociados a la emoción del asco.

El asco, según explica, «es una emoción fundamental en la evolución humana para evitar enfermedades». Su función es protegernos del contacto con elementos potencialmente contaminados. Aunque el último sorbo de café no represente ningún peligro real, nuestros sentidos pueden interpretarlo como un residuo, lo que activa automáticamente los circuitos neuronales de rechazo.

«La aversión al asco está muy relacionada con el instinto de evitar contaminación, aunque no haya una amenaza real. Así que mi cerebro relaciona ese último sorbo con algo indeseable o contaminado», concluye la farmacéutica.

